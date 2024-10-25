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Компанія українського бізнесмена Олега Крота купує збанкрутілого польського виробника тракторів Ursus

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Олег Крот /надано пресслужбою

Олег Крот Фото надано пресслужбою

Польська компанія MI Crow, співзасновником якої є український бізнесмен Олег Крот, виграла конкурс з продажу збанкрутілого виробника тракторів Ursus, пише місцеве профільне видання Tygodnik Poradnik Rolniczy. Розкриття пропозицій відбулося 24 жовтня, MI Crow запропонувала за виробничі потужності заводу 74 млн злотих (близько $18 млн).

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Деталі

  • Це був третій конкурс. На попередніх двох не було жодного претендента на активи Ursus. У підсумку ціна лота знизилася на 40% – до 74 млн злотих.
  • MI Crow придбала виробничі потужності та нерухомість у Доброму Місті, Любліні, Закрочимі та Бядашці, документацію на науково-дослідні проєкти Ursus, машини та обладнання, склади та право на використання торгової марки Ursus.
  • MI Crow зі статутним капіталом 50 000 злотих створена 1 липня 2024 року. Її засновники – Божена Гловацька та Олег Крот, який також є президентом компанії, свідчать дані польського судового реєстру.
  • Основним видом діяльності MI Crow вказала «Виробництво літальних апаратів, космічних апаратів і подібних машин». Серед іншого – «Виробництво металевих конструкцій та їх частин» і «Виробництво зброї та боєприпасів».
  • Новий власник наразі працює над детальним планом діяльності Ursus після поглинання, повідомила в коментарі виданню Гловацька. «Ймовірно, наступного тижня президент Олег Крот приїде до Любліна та Доброго Міста, щоб зустрітися з колективом і представити плани розвитку Ursus», – повідомила вона.

Контекст

Олег Крот разом із бізнес-партнером Юрієм Лазебніковим є засновниками українського IT-холдингу Techiia, який складається з півтора десятка бізнесів. 

За 14 років вони побудували на диво строкатий холдинг. У ньому співіснують кіберспортивні арени в Києві та Лос‑Анджелесі, будівництво дата‑центрів і майнінгових ферм, аутсорс і дуже різноплановий портфель стартапів. 

За консервативною оцінкою Forbes, вартість цього бізнесу – близько $300 млн. Крот із Лазебніковим кажуть про $800 млн. Це підвищує їхні шанси потрапити до сотні найбагатших українців. З чого складається Techiia та які в неї проблеми, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Польське підприємство Ursus засноване у Варшаві у 1893 році. Воно вважається найстарішим виробником сільгосптехніки в країні. З 2016 року продажі тракторів почали скорочуватися, у 2020-му компанія звітувала про збитки, а у 2021 році Ursus був визнаний банкротом.

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