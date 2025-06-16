Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загрожує поставкам нафти з Близького Сходу, попереджають аналітики канадського RBC Capital Markets. Атаки на газові об’єкти та можливі удари по нафтовому хабу Ірану на острові Харг можуть скоротити 90% іранського експорту, пише Bloomberg .

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Триваючий конфлікт між Ізраїлем та Іраном ставить під загрозу нафтові поставки з Близького Сходу. Аналітики RBC Capital Markets зазначають, що атаки на енергетичну інфраструктуру, включно з газовими об’єктами, уже на другий день бойових дій свідчать про серйозні ризики.

Серед можливих сценаріїв – ізраїльський удар по ключовому нафтовому хабу Ірану на острові Харг, який забезпечує 90% експорту іранської нафти, або атаки іранських проксі на об’єкти в Іраку.

«Білий дім, ймовірно, намагався переконати прем’єр-міністра Нетаньягу уникнути удару по Харгу, але чим довше триває конфлікт, тим вищі шанси, що Ізраїль спробує обмежити Ірану кошти для відновлення ядерної програми», – йдеться в аналітичній записці інвестбанку.

Якщо зміна режиму в Ірані стане головною метою Ізраїлю, іранське керівництво навряд чи збереже стабільність поставок нафти, вважають у RBC. Водночас аналітики відкидають сценарій закриття Ормузької протоки .

Контекст

Ринок нафти зазнав потрясінь через ізраїльські атаки, спрямовані на зрив ядерної програми Тегерана та знищення його військового й наукового керівництва, що почалися минулого тижня.

Нафта марки Brent у п’ятницю, 13 червня, зросла найбільше за три роки. Інвестбанки активно аналізують сценарії, включно з можливими перебоями в поставках через Ормузьку протоку, через яку проходить до 20% світової нафти.

Загострення на Близькому Сході, який забезпечує значну частину світової нафти, штовхає котирування нафти вгору і може призвести до зростання ціни на бензин в Україні. Але не одразу і не суттєво. Яка математика українського ринку пального і чи є запобіжники від стрибків цін, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.