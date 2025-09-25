По меньшей мере 13% розничных инвесторов в мире уже применяют инструменты искусственного интеллекта, в частности ChatGPT и Gemini от Google, для выбора или корректировки инвестиционных стратегий, свидетельствует опрос брокера eToro среди 11 000 участников, пишет Reuters . Еще около половины заявили, что готовы воспользоваться такими сервисами.

Подробности

Рынок работодателей, объединяющий финтех-компании, банки и управляющих активами, может вырасти с $61,75 млрд в 2024 году до $470,91 млрд в 2029-м, прогнозирует Research and Markets.

Бывший аналитик UBS Джереми Леунг, ныне управляющий портфелем без доступа к Bloomberg-терминалу, использует ChatGPT. По его словам, даже базовые модели способны заменить дорогостоящие рыночные сервисы, однако могут пропускать ключевые данные.

В Великобритании, по данным Finder, 40% респондентов уже обращались к чатам за финансовыми советами. В то же время ChatGPT предостерегает, что не является лицензированным советником, а eToro предупреждает о риске чрезмерного доверия универсальным моделям, которые могут ошибаться в цифрах и датах.

Контекст

В марте 2023 года инвестор попросил ChatGPT составить портфель из 38 акций высококачественных компаний, таких как Nvidia, Amazon, Procter & Gamble и Walmart. Этот портфель показал рост почти на 55%, что на 19% превышает средний результат 10 популярнейших фондов Великобритании. Однако инвесторы отмечают, что использование ИИ требует финансовых знаний и связано с высокими рисками, особенно без надлежащего управления.