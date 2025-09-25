По меньшей мере 13% розничных инвесторов в мире уже применяют инструменты искусственного интеллекта, в частности ChatGPT и Gemini от Google, для выбора или корректировки инвестиционных стратегий, свидетельствует опрос брокера eToro среди 11 000 участников, пишет Reuters. Еще около половины заявили, что готовы воспользоваться такими сервисами.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Рынок работодателей, объединяющий финтех-компании, банки и управляющих активами, может вырасти с $61,75 млрд в 2024 году до $470,91 млрд в 2029-м, прогнозирует Research and Markets.
- Бывший аналитик UBS Джереми Леунг, ныне управляющий портфелем без доступа к Bloomberg-терминалу, использует ChatGPT. По его словам, даже базовые модели способны заменить дорогостоящие рыночные сервисы, однако могут пропускать ключевые данные.
- В Великобритании, по данным Finder, 40% респондентов уже обращались к чатам за финансовыми советами. В то же время ChatGPT предостерегает, что не является лицензированным советником, а eToro предупреждает о риске чрезмерного доверия универсальным моделям, которые могут ошибаться в цифрах и датах.
Контекст
В марте 2023 года инвестор попросил ChatGPT составить портфель из 38 акций высококачественных компаний, таких как Nvidia, Amazon, Procter & Gamble и Walmart. Этот портфель показал рост почти на 55%, что на 19% превышает средний результат 10 популярнейших фондов Великобритании. Однако инвесторы отмечают, что использование ИИ требует финансовых знаний и связано с высокими рисками, особенно без надлежащего управления.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.