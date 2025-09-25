Щонайменше 13% роздрібних інвесторів у світі вже застосовують інструменти штучного інтелекту, зокрема ChatGPT та Gemini від Google, для вибору чи коригування інвестиційних стратегій, свідчить опитування брокера eToro серед 11 000 учасників, пише Reuters. Ще близько половини заявили, що готові користуватися такими сервісами.
- Ринок робо-радників, що об’єднує фінтех-компанії, банки та керуючих активами, може зрости з $61,75 млрд у 2024 році до $470,91 млрд у 2029-му, прогнозує Research and Markets.
- Колишній аналітик UBS Джеремі Леунг, який нині керує портфелем без доступу до Bloomberg-терміналу, використовує ChatGPT. За його словами, навіть базові моделі здатні замінити дорогі ринкові сервіси, однак можуть пропускати ключові дані.
- У Великій Британії, за даними Finder, 40% респондентів уже зверталися до чатботів за фінансовими порадами. Водночас ChatGPT застерігає, що не є ліцензованим радником, а eToro попереджає про ризик надмірної довіри до універсальних моделей, які можуть помилятися в цифрах і датах.
Контекст
У березні 2023 року інвестор попросив ChatGPT скласти портфель із 38 акцій високоякісних компаній, таких як Nvidia, Amazon, Procter & Gamble і Walmart. Цей портфель показав зростання майже на 55%, що на 19% перевищує середній результат 10 найпопулярніших фондів Великої Британії. Проте інвестори наголошують, що використання ШІ вимагає фінансових знань і пов’язане з високими ризиками, особливо без належного управління.
