Щонайменше 13% роздрібних інвесторів у світі вже застосовують інструменти штучного інтелекту, зокрема ChatGPT та Gemini від Google, для вибору чи коригування інвестиційних стратегій, свідчить опитування брокера eToro серед 11 000 учасників, пише Reuters . Ще близько половини заявили, що готові користуватися такими сервісами.

Деталі

Ринок робо-радників, що об’єднує фінтех-компанії, банки та керуючих активами, може зрости з $61,75 млрд у 2024 році до $470,91 млрд у 2029-му, прогнозує Research and Markets.

Колишній аналітик UBS Джеремі Леунг, який нині керує портфелем без доступу до Bloomberg-терміналу, використовує ChatGPT. За його словами, навіть базові моделі здатні замінити дорогі ринкові сервіси, однак можуть пропускати ключові дані.

У Великій Британії, за даними Finder, 40% респондентів уже зверталися до чатботів за фінансовими порадами. Водночас ChatGPT застерігає, що не є ліцензованим радником, а eToro попереджає про ризик надмірної довіри до універсальних моделей, які можуть помилятися в цифрах і датах.

Контекст

У березні 2023 року інвестор попросив ChatGPT скласти портфель із 38 акцій високоякісних компаній, таких як Nvidia, Amazon, Procter & Gamble і Walmart. Цей портфель показав зростання майже на 55%, що на 19% перевищує середній результат 10 найпопулярніших фондів Великої Британії. Проте інвестори наголошують, що використання ШІ вимагає фінансових знань і пов’язане з високими ризиками, особливо без належного управління.