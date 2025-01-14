«Метинвест» приостановил работу угольных предприятий в прифронтовом Покровске, работников эвакуировали

Крупнейший производитель стали в Украине «Метинвест» приостановил работу Покровской угольной группы из-за изменения ситуации на линии фронта, дефицита электроэнергии и ухудшения ситуации безопасности, говорится в пресс-релизе компании. Производственные площадки актива остаются на территории, подконтрольной Украине.

Подробности

Безопасность сотрудников является приоритетом для «Метинвеста», поэтому компания способствовала эвакуации работников Покровской угольной группы и их семей, заявила группа.

Всем сотрудникам, которые не вовлечены в процессы приостановки работы, предоставлена ​​возможность пройти оплачиваемое переобучение и трудоустроиться на активы «Метинвеста» в Запорожье, Каменском и Кривом Роге.

Эвакуированным сотрудникам предоставляется финансовая помощь (подъемные, компенсация аренды жилья), бесплатное размещение в общежитиях, а также помощь для детей (устройство в детские сады и школы).

Руководство «Метинвеста» разработало план действий на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечить поставки необходимого сырья (угля, кокса) для производства стали на металлургических активах Группы («Каметстали» и совместном предприятии «Запорожсталь»), говорится в сообщении.

Меры предусматривают замещение украинского сырья коксующимся углем из американской United Coal Company (входит в группу «Метинвест»), использование наращенных запасов угля, а также обеспечение дополнительной поставки угля и кокса от посторонних поставщиков.

Прямая речь

«Покровская угольная группа – это энергетическое сердце украинской металлургии, обеспечивавшее большую часть экспортных поступлений в бюджет Украины. Однако в условиях ежедневного обострения ситуации мы не можем рисковать безопасностью многотысячного коллектива, а также жизнями семей и детей сотрудников. Поэтому приостановка работы предприятия – необходимый шаг, который поможет сохранить человеческие жизни. Мы верим в победу Украины, верим в ВСУ и готовы возобновлять работу Покровской угольной группы и сам Покровск после отражения российского нашествия», – отметил генеральный директор Группы Юрий Рыженков.

Контекст

3 декабря «Метинвест» предупредил об угрозе приближения фронта к крупнейшему производителю коксующегося угля в Украине – шахте «Покровское». Один из стволов шахты теперь расположен менее чем в 10 км от линии фронта.

13 декабря стало известно, что «Метинвест» частично остановил работу угольной площадки в поселке Песчаное около Покровска, что обеспечивало почти половину добычи угля компании в Украине.

Шахта, находящаяся примерно в 10 км к западу от Покровска, – единственный источник угля для производства кокса в Украине, являющегося ключевым компонентом в сталеварении. Эта отрасль является второй по значению после сельского хозяйства, приносящего валютные поступления в страну.

В случае потери шахт в Покровске производство стали может снизиться, предупреждает глава ассоциации украинских металлургов Александр Каленков. По его прогнозам, в 2024 году производство могло бы достигнуть 7,5 млн т стали, а в 2025 – 10 млн т. Однако если шахты будут потеряны, этот показатель может упасть до 2–3 млн т, что будет означать сокращение на 50–70%.