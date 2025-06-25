Фахівці компанії «Метінвест» виготовили та змонтували панцир масою понад 3 т для укриття ключових елементів комплексу Patriot, повідомляє пресслужба 25 червня. Перші панцирі були встановлені на об’єктах ППО ще навесні.
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Ключові факти
- Захист складається з каркаса зі сталі та броньованих пластин. Конструкція прикриває одразу кілька важливих вузлів системи: станцію керування ЗРК, компаратор РЛС (Doghouse), генератор.
- До виготовлення панцира залучаються десятки фахівців: фрезерувальники, токарі, свердлувальники, стругальники, електрогазозварювальники, слюсарі зі складання металоконструкцій, ковалі та маляри.
- З огляду на безпеку, все виробництво для армії «Метівест» виніс за кордони своїх підприємств: це секретні майданчики, місцезнаходження яких не розголошується.
Контекст
З початку 2025 року «Метінвест» розпочав системну роботу над захистом для систем ППО. Перші панцирі були встановлені на об’єктах ППО ще навесні, і з того часу конструкції постійно вдосконалюються. Кожен новий проєкт адаптується під конкретну локацію та тип обладнання.
Група «Метінвест» в Україні у 2024 році розпочала виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством – комбінатом «Запоріжсталь», який випустив шість нових продуктів.
«Метінвест» продовжує активно розширювати лінійку захисних виробів для української армії. Компанія освоїла виробництво сталевих екранів для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams і БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2. Наразі бійці отримали понад 300 екранів.
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