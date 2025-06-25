Фахівці компанії «Метінвест» виготовили та змонтували панцир масою понад 3 т для укриття ключових елементів комплексу Patriot, повідомляє пресслужба 25 червня. Перші панцирі були встановлені на об’єктах ППО ще навесні.

Ключові факти

Захист складається з каркаса зі сталі та броньованих пластин. Конструкція прикриває одразу кілька важливих вузлів системи: станцію керування ЗРК, компаратор РЛС (Doghouse), генератор.

Захисний панцир для ЗРК Patriot Фото надано пресслужбою Захисний панцир для ЗРК Patriot Фото надано пресслужбою Захисний панцир для ЗРК Patriot Фото надано пресслужбою Попередній слайд Наступний слайд

До виготовлення панцира залучаються десятки фахівців: фрезерувальники, токарі, свердлувальники, стругальники, електрогазозварювальники, слюсарі зі складання металоконструкцій, ковалі та маляри.

З огляду на безпеку, все виробництво для армії «Метівест» виніс за кордони своїх підприємств: це секретні майданчики, місцезнаходження яких не розголошується.

Захисний панцир для ЗРК Patriot Фото надано пресслужбою

Контекст

З початку 2025 року «Метінвест» розпочав системну роботу над захистом для систем ППО. Перші панцирі були встановлені на об’єктах ППО ще навесні, і з того часу конструкції постійно вдосконалюються. Кожен новий проєкт адаптується під конкретну локацію та тип обладнання.

Група «Метінвест» в Україні у 2024 році розпочала виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством – комбінатом «Запоріжсталь», який випустив шість нових продуктів.

«Метінвест» продовжує активно розширювати лінійку захисних виробів для української армії. Компанія освоїла виробництво сталевих екранів для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams і БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2. Наразі бійці отримали понад 300 екранів.