Минцифры представило еще пять услуг сервиса е-Предприниматель в «Дії»

Министерство цифровой трансформации масштабирует сервис е-Предприниматель на портале «Дія» и представило еще пять услуг в формате бета-тестирования, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Полгода назад сервис насчитывал 10 услуг по одному заявлению – от открытия ФЛП до пожарной декларации.