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Минцифры представило еще пять услуг сервиса е-Предприниматель в «Дії»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Министерство цифровой трансформации масштабирует сервис е-Предприниматель на портале «Дія» и представило еще пять услуг в формате бета-тестирования, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Полгода назад сервис насчитывал 10 услуг по одному заявлению – от открытия ФЛП до пожарной декларации.

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Ключевые факты

  • Сегодня Минцифры представили еще пять услуг в формате бета-тестирования. Теперь можно подать: сообщение об использовании единого счета; уведомление о принятии сотрудника на работу; заявление о регистрации РРО; заявление о регистрации ПРРО и уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).
  • По словам Федорова, е-Предприниматель работает просто и логично. Надо заполнить заявление, указать вид бизнеса и сервис предлагает самые популярные услуги по вашему направлению.
  • Все справки, выписки и прочие «бумаги» хранятся на портале «Дія» в личном кабинете.
  • «Раньше, чтобы открыть бизнес, нужно было обойти более семи учреждений, собрать без преувеличений килограммы бумаг и потратить до 53 дней. Сейчас весь процесс длится до 30 минут», – сказал вице-премьер.
Минцифры представило еще пять услуг сервиса е-Предприниматель в «Дії» /Фото 1

Инфографика: Минцифры

Контекст

В июне в «Дії» появилась комплексная услуга е-Предприниматель. Ею могут пользоваться будущие предприниматели, а действующий бизнес может получить дополнительные услуги, например, выписки и декларации.

Комплексную услугу е-Предприниматель разработали в рамках проекта EU4DigitalUA, финансируемого Евросоюзом и внедряемого Академией электронного управления Эстонии.

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