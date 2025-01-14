Падение курса гривни. НБУ уверяет, что рынок стабилен и ситуация под контролем

В январе 2025 года официальный курс гривни к доллару продолжил снижаться из-за сезонных факторов, однако ослабление валюты не было резким. В последние дни наблюдается постепенный рост предложения валюты, а Национальный банк Украины сохраняет полный контроль за ситуацией. Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, пишет «Интерфакс-Украина» .

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В Национальном банке Украины заверили, что безналичный валютный рынок остается стабильным, а у банка есть все необходимые инструменты и ресурсы для его поддержки.

Международные резервы НБУ на 1 января 2025 года достигли рекордной отметки в $43,8 млрд, что значительно больше показателей начала полномасштабного вторжения, когда резервы были менее $30 млрд.

Устойчивость рынка была хорошо продемонстрирована в декабре 2024 года, когда, несмотря на высокий спрос на безналичную валюту, гривня ослабла к доллару всего на 1%, заявил Лепушинский. Курс к евро почти не изменился, поскольку доллар укрепился по отношению к евро на международных рынках.

Что касается наличной валюты, ситуация также под контролем: дефицита иностранной валюты и ажиотажного спроса не наблюдается.

Финансовая система обладает достаточной валютной ликвидностью, в том числе в наличном сегменте. Объем наличной валюты в кассах банков на 10 января составил около $1 млрд, что соответствует показателям 2024 года, добавили в НБУ.

Несмотря на временное увеличение разницы между наличным и официальным курсом, в НБУ считают это явление кратковременным, учитывая возможности банков удовлетворять спрос на валюту по курсу, приближенному к официальному.

Лепушинский подчеркнул важность обеспечения устойчивости валютного рынка и добавил, что умеренные курсовые колебания не будут угрожать инфляционному тренду, а также не повлияют на достижение цели по инфляции на уровне 5% в последующие годы. НБУ продолжит работу, чтобы сделать гривневые инструменты сбережений привлекательными для населения.

Контекст

Спрос на валюту в Украине растет на фоне восстановления экономики и увеличения импорта, что создает дополнительное давление на курс гривни, согласно последнему отчету НБУ о финансовой стабильности. «Осенью наблюдался рост спроса на наличную валюту со стороны населения, что явилось основным фактором дополнительного давления на обменный курс», – говорится в документе.

24 мая официальный курс доллара преодолел отметку в 40 грн/$, что стало первым случаем за многие годы. Подобный уровень наличный доллар держал только в феврале 2015 года, но быстро снизился. Во время войны наличный курс достиг отметки 40 грн в июле 2022 года, а в сентябре 2022 года приблизился к 42 грн. В результате частичного ослабления валютных ограничений наличный курс приблизился к межбанковскому и доллар «на улице» снова стал дешевле 40 грн. Отклонение между наличным и межбанковским курсами составляет всего 5–15 копеек.

Власти ожидают, что в 2025 году курс гривни к доллару будет на уровне 45 грн, в 2026-м – 46,5 грн, а в 2027-м – 46,4 грн, как указано в бюджетной декларации на 2025–2027 годы.

В конце 2024 года официальный курс доллара впервые в истории превысил 42 грн, составив 42,04 грн/$. Это произошло 31 декабря, когда Нацбанк установил курс на уровне 42,0390 грн/$ по сравнению с 41,9403 грн/$ днем ​​ранее.

В результате девальвация гривни к доллару за 2024 год составила 9,6%, а к евро – всего 3,9%.