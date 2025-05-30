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Водоканалы, очистные сооружения, теплосети и другая городская инфраструктура имеют потенциал на десятки миллиардов гривен, заявил член совета директоров BGV Group Management Алексей Тимофеев во время форума о финансах и инвестициях Forbes Money 30 мая.
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