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«Рынок на десятки миллиардов». Топ-менеджер BGV рассказал о перспективных направлениях инвестиций

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Олексій Тимофєєв, BGV /Александр Чекменев

Член совета директоров BGV Group Management Алексей Тимофеев назвал рынок на десятки миллиардов Фото Александр Чекменев

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Водоканалы, очистные сооружения, теплосети и другая городская инфраструктура имеют потенциал на десятки миллиардов гривен, заявил член совета директоров BGV Group Management Алексей Тимофеев во время форума о финансах и инвестициях Forbes Money 30 мая.

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