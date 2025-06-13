САП і НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі збитків на понад 1 млрд грн, повідомляє пресслужба бюро 13 червня. Серед підозрюваних – член правління НАК «Нафтогаз України» та директор з комерційних питань АТ «Укргазвидобування».

Ключові факти

Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили пʼятьом особам.

Зокрема, колишньому державному секретарю міністерства, а нині чинному члену правління НАК «Нафтогаз України», ексраднику міністра, колишній директорці держпідприємства, забудовнику (організатор схеми) і службовій особі будівельної компанії.

У «Нафтогазі» вже повідомили, що слідчі дії щодо члена правління НАК «Нафтогаз України» та директора з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» не пов’язані з їхньою роботою в Групі.

«Дії, які розслідує НАБУ, стосуються їхніх попередніх місць роботи та не повʼязані з діяльністю Групи», – повідомили у пресслужбі.

За версією слідства, забудовник начебто розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу і для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству.

Воно ж нібито у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори, за якими забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

«Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів», – пояснює НАБУ.

Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

За успішну реалізацію оборудки забудовник надав топпосадовцям міністерства та визначеним ним особам знижку на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1000 грн до 8000 грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 000 грн за кв. м. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди – 16,8 млн грн, стверджує НАБУ. На більшу частину одержаних квартир вже накладено арешт.

САП нагадує, що забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є також обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення.

Контекст

На початку червня НАБУ провело обшуки у члена правління НАК «Нафтогаз України» Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Максима Горбатюка у межах кримінального провадження про ймовірні зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди, писало «Слово і діло».

Згідно із повідомленням, службові особи Міністерства розвитку громад та територій могли зловживати становищем в інтересах ТОВ «Сітігазсервіс» з метою одержання неправомірної вигоди. Вони надали згоду держпідприємству «Укркомунобслуговування» на укладення значного господарського зобовʼязання, внаслідок чого між ним і ТОВ «Сітігазсервіс» було укладено низку договорів.

Ці договори призвели до втрати можливості Мінінфраструктури, яке було обʼєднано з Мінрегіоном в одне міністерство, здійснювати управління/розпорядження земельною ділянкою неподалік Сирецького дендропарку та урочища Рогозів Яр. Антикорупційні органи також перевіряли обставини отримання службовцями Мінрегіону неправомірної вигоди для себе чи інших осіб у вигляді квартир та нежитлових приміщень за вчинення дій зі сприяння незаконній діяльності групи підприємств «КСМ Груп».