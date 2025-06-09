Зміни до статуту НЕК «Укренерго» , спричинили різку реакцію Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що може призвести до втрати компанією доступу до кредиту та гранту на суму €141 млн, а також до вимоги дострокового погашення вже отриманих €533 млн. Про це повідомив член енергетичного комітету Верховної Ради Максим Хлапук («Голос») у своєму Facebook, оприлюднивши витяг із листа ЄБРР від 6 червня до «Укренерго» та Мінфіну.

Деталі

У листі ЄБРР вказав на порушення компанією умов кредитних угод через несвоєчасне повідомлення про зміни до статуту та ненадання можливості їх прокоментувати. Банк наголосив на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів і вимагати дострокового погашення позик.

Хлапук зазначив, що ці зміни загрожують фінансовій стабільності «Укренерго», зокрема втратою €77 млн невикористаного кредиту та €64 млн гранту, а також необхідністю повернення €533 млн.

Крім того, під загрозою опинилася реструктуризація боргів «Укренерго» за «зеленими» облігаціями на $430 млн під гарантії DFC, оскільки, за його даними, DFC призупинила дії щодо реструктуризації через відсутність підтримки міжнародних фінансових інституцій.

Контекст

Зміни до статутів «Укренерго» та ОГТСУ, ухвалені Міненерго 19 травня, передбачають, що для призначення керівників потрібна кваліфікована більшість голосів наглядової ради: чотири з п’яти членів для ОГТСУ (три – незалежні) та п’ять із семи для «Укренерго» (чотири – незалежні).

Міненерго як акціонер мало право змінювати статут, але зміни не були погоджені з наглядовою радою «Укренерго» та кредиторами, що є порушенням умов кредитних угод. Це ускладнить конкурс на посаду голови правління «Укренерго», оскільки Міненерго та державні представники в наглядовій раді можуть блокувати кандидатури, запропоновані незалежними членами.

Міненерго не мало права самостійно реєструвати змінений статут – це мав зробити в.о. голови правління Олексій Брехт або уповноважена особа від «Укренерго».

Наглядова рада «Укренерго» 4 червня не змогла обрати голову правління. Міненерго не консультувалося з Секретаріатом Energy Community щодо змін у статутах сертифікованих операторів, що викликало негативну реакцію. Міненерго має або надати переконливі пояснення стейкхолдерам, або скасувати зміни, щоб уникнути подальших проблем.

Міністр енергетики Герман Галущенко 6 червня у Верховній Раді пояснив, що зміни до статутів спрямовані на посилення незалежності наглядових рад та захист керівників компаній від звільнення чи інших рішень.