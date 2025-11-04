По состоянию на 1 октября доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины снизилась до 25%. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие, сообщает НБУ.

Подробности

По сравнению с началом года уровень NPL уменьшился на 5,3 п.п., а с марта 2022 года, когда началась полномасштабная война, – на 1,6 п.п.

В первый год войны доля дефолтов составила около 20%, а NPL в портфеле выросла до 39,1%. Однако с середины 2023 года наблюдается устойчивое понижение этого показателя.

Сокращению доли NPL в январе–сентябре 2025 года способствовал рост объемов новых кредитов высшего качества, а также списание проблемных ссуд.

За девять месяцев 2025 года валовой объем кредитов в банковской системе вырос на 182,2 млрд грн (или на 14%), достигнув 1,48 трлн грн.

В то же время объем неработающих кредитов уменьшился на 22,6 млрд грн (или на 5,7%), до 370,6 млрд грн.

Без учета старых неработающих кредитов государственных банков, признанных таковыми в 2015–2017 годах во время реформы регулирования, доля NPL по состоянию на 1 октября составила 19,5% в государственных банках и 14,3% в целом по системе.

Контекст

Большинство ММСП в Украине (59%) нуждаются в долгосрочном финансировании, но только 6% считают кредитные возможности достаточными. Главные барьеры: высокие ставки, требования к залогу и сложные процедуры, говорится в исследовании Ukrsibbank BNP Paribas Group и ЕБА.

Спрос высокий: 59% ищут долгосрочные средства, 40% – краткосрочные. 38% называют кредитование сложным, 14% – недоступным. Барьеры: высокие ставки (67%), залог (43%), процедуры (31%), отсутствие продуктов (26%). 44% не пользуются кредитами, более трети – без внешнего финансирования.

Популярные программы: оборотные средства (25%), «5-7-9%» (21%), беззалоговые овердрафты (17%). Бизнес хочет цифровизации: 68% – онлайн-оформления, 83% – кредиты без залога (только 18% готовы его предоставить).

В 2025 году приоритеты: оборотные средства, программы международных институций, продление «5-7-9%». 24% не планируют привлекать денежные средства. ESG: треть частично внедряют, 23% не понимают.

Низкая осведомленность с документарными инструментами: 62% не знают о гарантиях/аккредитивах, 18% используют. Спрос есть у 25% ММСП.