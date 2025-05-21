Крупнейший центр обработки данных OpenAI получил $11,6 млрд финансирования

Техасский центр обработки данных, который стартап Crusoe строит для OpenAI, получил новые финансовые обязательства на сумму $11,6 млрд, расширяя площадку, которая является ключевой для увеличения долгосрочных вычислительных возможностей производителя ChatGPT, пишет The Wall Street Journal 21 мая.

Ключевые факты

Финансирование, являющееся смесью заемного и акционерного капитала, расширит центр обработки данных с двух до восьми зданий и увеличит общую сумму, выделенную на проект, до $15 млрд, сообщила Crusoe.

Crusoe и инвестиционная компания Blue Owl Capital вносят средства в проект центра обработки данных в рамках последнего финансирования.

Ожидается, что дата-центр, который планируется завершить в следующем году, станет самым большим для OpenAI. Каждое здание будет работать с 50 000 чипами Nvidia Blackwell, обычно используемыми для обучения больших языковых моделей.

Ранее в мае гендиректор стартапа Сэм Альтман сообщил, что посетил площадку в Абилине: «Это будет крупнейшим в мире центром обучения искусственному интеллекту», – написал он.

В то же время Oracle обнародовала видео с площадки.

Контекст

Проект в Абилине является ключевым шагом в снижении зависимости OpenAI от Microsoft в гонке за создание следующего поколения моделей ИИ.

В долгосрочной перспективе OpenAI планирует построить и эксплуатировать собственную сеть центров обработки данных. В январе генеральный директор Сэм Альтман представил инфраструктурный проект стоимостью $500 млрд под названием Stargate совместно с японским технологическим инвестором SoftBank и облачной фирмой Oracle. В то время OpenAI заявила, что оценивает площадки по всей стране для Stargate, хотя подробностей пока мало.

Crusoe приступила к строительству на площадке в Абилине в июне прошлого года после того, как Oracle согласилась арендовать центр обработки данных на 15 лет. OpenAI отдельно заключила соглашение с Oracle об аренде серверов на объекте. Oracle планирует поставлять в центр обработки данных чипы Nvidia.