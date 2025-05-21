Крупнейший центр обработки данных OpenAI получил $11,6 млрд финансирования

Техасский центр обработки данных, который стартап Crusoe строит для OpenAI, получил новые финансовые обязательства на сумму $11,6 млрд, расширяя площадку, которая является ключевой для увеличения долгосрочных вычислительных возможностей производителя ChatGPT, пишет The Wall Street Journal 21 мая.
Проект, включающий восемь зданий, является центральной частью усилий OpenAI по снижению зависимости от вычислительной мощности Microsoft.
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Ключевые факты
- Финансирование, являющееся смесью заемного и акционерного капитала, расширит центр обработки данных с двух до восьми зданий и увеличит общую сумму, выделенную на проект, до $15 млрд, сообщила Crusoe.
- Crusoe и инвестиционная компания Blue Owl Capital вносят средства в проект центра обработки данных в рамках последнего финансирования.
- Ожидается, что дата-центр, который планируется завершить в следующем году, станет самым большим для OpenAI. Каждое здание будет работать с 50 000 чипами Nvidia Blackwell, обычно используемыми для обучения больших языковых моделей.
- Ранее в мае гендиректор стартапа Сэм Альтман сообщил, что посетил площадку в Абилине: «Это будет крупнейшим в мире центром обучения искусственному интеллекту», – написал он.
- В то же время Oracle обнародовала видео с площадки.
Контекст
Проект в Абилине является ключевым шагом в снижении зависимости OpenAI от Microsoft в гонке за создание следующего поколения моделей ИИ.
В долгосрочной перспективе OpenAI планирует построить и эксплуатировать собственную сеть центров обработки данных. В январе генеральный директор Сэм Альтман представил инфраструктурный проект стоимостью $500 млрд под названием Stargate совместно с японским технологическим инвестором SoftBank и облачной фирмой Oracle. В то время OpenAI заявила, что оценивает площадки по всей стране для Stargate, хотя подробностей пока мало.
Crusoe приступила к строительству на площадке в Абилине в июне прошлого года после того, как Oracle согласилась арендовать центр обработки данных на 15 лет. OpenAI отдельно заключила соглашение с Oracle об аренде серверов на объекте. Oracle планирует поставлять в центр обработки данных чипы Nvidia.
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