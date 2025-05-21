Найбільший центр обробки даних OpenAI отримав $11,6 млрд фінансування

Техаський центр обробки даних, який стартап Crusoe будує для OpenAI, отримав нові фінансові зобовʼязання на суму $11,6 млрд, розширюючи майданчик, який є ключовим для збільшення довгострокових обчислювальних можливостей виробника ChatGPT, пише The Wall Street Journal 21 травня.

Ключові факти

Фінансування, яке є сумішшю позикового та акціонерного капіталу, розширить центр обробки даних з двох до восьми будівель і збільшить загальну суму, виділену на проєкт, до $15 млрд, повідомила Crusoe.

Crusoe і інвестиційна фірма Blue Owl Capital вносять кошти у проєкт центру обробки даних у межах останнього фінансування.

Очікується, що дата-центр, який планується завершити наступного року, стане найбільшим для OpenAI. Кожна будівля працюватиме з 50 000 чипами Nvidia Blackwell, які зазвичай використовуються для навчання великих мовних моделей.

Раніше у травні гендиректор стартапу Сем Альтман повідомив, що відвідав майданчик в Абіліні: «Це буде найбільшим у світі центром навчання штучного інтелекту», — написав він.

Водночас Oracle оприлюднила відео з майданчика.

Контекст

Проєкт в Абіліні є ключовим кроком у зниженні залежності OpenAI від Microsoft у гонці за створення наступного покоління моделей ШІ. Протягом багатьох років стартап покладався виключно на Microsoft для його обчислювальної потужності, але розчарувався в тому, що технологічний гігант не встигає за попитом. Навесні минулого року він уклав угоду з Oracle про використання майданчика в Абіліні після схвалення від Microsoft.

У довгостроковій перспективі OpenAI планує побудувати та експлуатувати власну мережу центрів обробки даних. У січні генеральний директор Сем Альтман представив інфраструктурний проєкт вартістю $500 млрд під назвою Stargate спільно з японським технологічним інвестором SoftBank та хмарною фірмою Oracle. На той час OpenAI заявила, що оцінює майданчики по всій країні для Stargate, хоча подробиць поки що мало.

Crusoe розпочала будівництво на майданчику в Абіліні в червні минулого року після того, як Oracle погодилася орендувати центр обробки даних на 15 років. OpenAI окремо уклала угоду з Oracle про оренду серверів на обʼєкті. Oracle планує постачати до центру обробки даних чипи Nvidia.