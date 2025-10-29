Forbes Digital підписка
Самый дорогой украинский единорог Grammarly сменил название. Как теперь называется компания

Люба Балашова
Одна из самых дорогих компаний-единорогов с украинскими корнями Grammarly сменила название на Superhuman, объединив под одним брендом продукты Grammarly, Coda и Superhuman Mail. Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Ключевые факты

  • «Ребрендинг, который мы объявляем сегодня – это следующий шаг в развитии Grammarly. Наш продукт уже давно вышел за пределы только помощи с письменным общением», – цитируется в пресс-релизе соучредителя компании Алексея Шевченко. Он добавляет, что название Grammarly не исчезнет, ​​а одноименный продукт – один из ключевых для новой платформы.
  • Новое название отражает эволюцию компании в ИИ-платформу для повышения производительности, сообщают в пресс-релизе. Эта платформа объединяет приложения и ИИ-агентов.
  • «Название Superhuman отражает нашу веру в то, что искусственный интеллект должен усиливать возможности человека, а не заменять его или заставлять подстраиваться под ограничения», – отметил СЕО компании Шишир Меротра.
  • Компания представила новый пакет Superhuman Suite. Цены на сервис: стартовая подписка – от $25/месяц, бизнес-пакет – от $33/месяц. Он объединяет четыре продукта – сервис Grammarly, универсальное рабочее пространство Coda, умный почтовый клиент Superhuman Mail, и новый продукт Superhuman Go – ИИ-ассистент, который дает проактивные подсказки в любой вкладке или приложении, подключается к более чем 100 инструментам и помогает с перепиской, быстрым решением.

Контекст

Grammarly стал первым украинским стартапом, достигшим статуса единорога. В 2009 году компанию учредили в Киеве Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. В 2021 году оценка стартапа после раунда финансирования на $200 млн достигла $13 млрд, а в 2024 году Forbes оценивал его капитализацию на уровне $8,1 млрд.

Благодаря этому состояние Литвина и Шевченко тогда оценивалось в $4 млрд для каждого, что вывело предпринимателей на второе-третье места в списке самых богатых украинцев по версии Forbes Ukraine. Сегодня рейтинг Forbes Real-Time оценивает долю каждого в $1,9 млрд. В Grammarly называют эти оценки некорректными, но не разглашают распределение долей. В то же время доля Дмитрия Лидера составляет всего 1%. Этого достаточно, чтобы попасть в сотню самых богатых украинцев Forbes. В 2021 году он занимал 40-е место с состоянием $260 млн.

В феврале 2024 года Grammarly сократила 230 работников, что составляет пятую часть штата. Forbes получил список из 90 уволенных специалистов, добровольно добавились для поиска новой работы. Из них 42% – разработчики, 20% – специалисты по развитию бизнеса и продаж, 16,6% – работники службы поддержки.

В сентябре 2024 года Grammarly назначила новых директоров: технического – Марка Шаафа из Instacart и финансового – Навама Велихинда из HashiCorp. Обе компании успешно провели IPO за последние три года.

В декабре 2024 года компания Grammarly приобрела Coda – разработчика ИИ-инструментов для поддержания производительности Coda Docs и Coda Brain. После поглощения CEO обеих компаний станет Шишир Меротра, главный исполнительный директор Coda.

В мае 2025 года компания привлекла $1 млрд от фонда Customer Value Fund (CVF) компании General Catalyst для go-to-market финансирования. В мае объявила о планах по приобретению разработчика почтового клиента на базе искусственного интеллекта Superhuman.

О планах изменения названия компании СЕО Grammarly Шишир Меротра рассказал Forbes в августе 2025 года.

