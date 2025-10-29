Одна з найдорожчих компаній-єдинорогів з українським корінням Grammarly змінила назву на Superhuman, об’єднавши під одним брендом продукти Grammarly, Coda та Superhuman Mail. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Ключові факти

«Ребрендинг, який ми оголошуємо сьогодні, – це наступний крок у розвитку Grammarly. Наш продукт уже давно вийшов за межі лише допомоги з письмовим спілкуванням», – цитується у пресрелізі співзасновник компанії Олексій Шевченко. Він додає, що назва Grammarly не зникне, а однойменний продукт – один із ключових для нової платформи.

Нова назва відображає еволюцію компанії у ШІ-платформу для підвищення продуктивності, повідомляють у пресрелізі. Ця платформа обʼєднує застосунки та ШІ-агентів.

«Назва Superhuman відображає нашу віру в те, що штучний інтелект має посилювати можливості людини, а не замінювати її чи змушувати підлаштовуватися під обмеження», – зазначив СЕО компанії Шишир Меротра.

Компанія представила новий пакет Superhuman Suite. Ціни на сервіс: стартова підписка – від $25/місяць, бізнес-пакет – від $33/місяць. Він об’єднує чотири продукти – сервіс Grammarly, універсальний робочий простір Coda, розумний поштовий клієнт Superhuman Mail, і новий продукт Superhuman Go – ШІ-асистент, який дає проактивні підказки у будь-якій вкладці чи застосунку, підключається до понад 100 інструментів і допомагає з листуванням, швидким вирішенням запитів, координацією командних зустрічей та підготовкою до них.

Контекст

Grammarly став першим українським стартапом, який досяг статусу єдинорога. У 2009 році компанію заснували у Києві Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер. У 2021-му оцінка стартапу після раунду фінансування на $200 млн сягнула $13 млрд, а в 2024 році Forbes оцінював його капіталізацію на рівні $8,1 млрд.

Завдяки цьому статки Литвина та Шевченка тоді оцінювались у $4 млрд для кожного, що вивело підприємців на друге–третє місця у списку найбагатших українців за версією Forbes Ukraine. Нині рейтинг Forbes Real-Time оцінює частку кожного в $1,9 млрд. У Grammarly називають ці оцінки некоректними, але не розголошують розподіл часток. Водночас частка Дмитра Лідера становить лише 1%. Цього достатньо, щоб потрапити до сотні найбагатших українців Forbes. У 2021 році він посідав 40-ве місце зі статками $260 млн.

У лютому 2024 року Grammarly скоротила 230 працівників, що становить п’яту частину штату. Forbes отримав список із 90 звільнених спеціалістів, які добровільно додалися для пошуку нової роботи. З них 42% – розробники, 20% – фахівці з розвитку бізнесу та продажів, 16,6% – працівники служби підтримки.

У вересні 2024 року Grammarly призначила нових директорів: технічного – Марка Шаафа з Instacart і фінансового – Навама Веліхінду з HashiCorp. Обидві компанії успішно провели IPO за останні три роки.

У грудні 2024-го компанія Grammarly придбала Coda – розробника ШІ-інструментів для підтримки продуктивності Coda Docs та Coda Brain. Після поглинання CEO обох компаній стане Шишир Меротра, головний виконавчий директор Coda.

У травні 2025 року компанія залучила $1 млрд від фонду Customer Value Fund (CVF) компанії General Catalyst для go-to-market фінансування. У травні – оголосила про плани з придбання розробника поштового клієнта на базі штучного інтелекту Superhuman.

Про плани зі зміни назви компанії СЕО Grammarly Шишир Меротра розповів Forbes у серпні 2025 року.