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Оnur Group отозвала иск к Госгеонадра о несоответствии прогнозных запасов золота на участке Жовтоводска

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Один из крупнейших подрядчиков президентской программы «Большое строительство», турецкая Onur Group отозвала иск к Госгеонадра из-за бесперспективности получения компенсации, рассказал СЕО группы в Украине Эмре Караахметоглу в интервью Forbes Ukraine. Группа нашла на приобретенном участке втрое меньше золота, чем прогнозировали Госгеонадра на аукционе.

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Ключевые факты

  • По словам Караахметоглу, согласно проектным документам приобретенного Onur Group спецразрешения на разработку месторождения в Желтых Водах (Днепропетровской области) компания ожидала добывать примерно 4,5 г золота с каждой тонны руды.
  • После четырех лет разработки группе удалось выйти на уровень добычи 1,4 г золота на тонну руды.
  • «Что гораздо меньше и не дает экономической целесообразности для добычи», – объяснил СЕО группы в Украине.
  • Он отказался называть, сколько компания инвестировала в разработку участка, отметив, что это «значительная сумма».
  • Судиться с государством по несоответствию прогнозных запасов золота на участке Желтоводска Onur Group не планирует, сообщил СЕО турецкой группы.
  • «Решили, что судебный путь может быть неперспективным, поэтому отозвали иск и продолжили работать в конструктивном диалоге с Госгеонадрами», – добавил он.

Контекст

Дочерняя компания группы Оnur Group «Спис Україна» в декабре 2021 года подала иск в Окружной административный суд Киева на Государственную службу геологии и недр Украины (Госгеонадра) из-за несоответствия прогнозных запасов золота на участке Желтоводска, свидетельствуют данные судебного реестра.

Компания требовала в суде признать Госгеонадра бездейственным и не исполняющим свои обязанности.

По состоянию на сентябрь 2023 года турецкая группа инвестировала в разработку участка минимум $10 млн.

13 декабря 2022 года ОАСК ликвидировали. Дело Onur передали в суд другой инстанции, группа неоднократно обращалась в суд с требованием ускорить рассмотрение дела, но он затягивался из-за процедурных проблем, свидетельствуют данные реестра. 18 марта 2025 года «Спис Україна» забрала иск.

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