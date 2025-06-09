Один із найбільших підрядників президентської програми «Велике будівництво» , турецька Onur Group відкликала позов до Держгеонадр через безперспективність отримання компенсації, розповів СЕО групи в Україні Емре Караахметоглу в інтерв’ю Forbes Ukraine . Група знайшла на придбаній ділянці втричі менше золота, ніж прогнозували Держгеонадра на аукціоні.

Ключові факти

За словами Караахметоглу, згідно з проєктними документами придбаного Onur Group спецдозвілу на розробку родовища в Жовтих Водах (Дніпропетровська область), компанія очікувала добувати приблизно 4,5 грама золота з кожної тонни руди.

Після чотирьох років розробки групі вдалося вийти на рівень видобутку 1,4 г золота на тонну руди.

«Що значно менше і не дає економічної доцільності для видобутку», – пояснив СЕО групи в Україні.

Він відмовився називати, скільки компанія інвестувала в розробку ділянки, зазначивши, що це «значна сума». Onur Group не бачить перспектив у ділянці та більше не планує у неї інвестувати, додав Караахметоглу.

Судитись із державою через невідповідність прогнозних запасів золота на ділянці Жовтоводська Onur Group не планує, повідомив СЕО турецької групи.

«Вирішили, що судовий шлях може бути неперспективним, тому відкликали позов і продовжили працювати в конструктивному діалозі з Держгеонадрами», – додав він.

Контекст

Дочірня компанія групи Оnur Group «Спис Україна» у грудні 2021 року позвалась до Окружного адміністративного суду Києва на Державну службу геології та надр України (Держгеонадра) через невідповідність прогнозних запасів золота на ділянці Жовтоводська, свідчать дані судового реєстру.

Компанія вимагала в суді визнати Держгеонадра бездіяльною та такою, що не виконує свої обовʼязки. Підставою для позову став придбаний Onur у грудні 2020-го спецдозвіл на розробку Жовтоводська в Дніпропетровській області за 5,7 млн грн із прогнозними запасами золота.

Станом на вересень 2023 року турецька група інвестувала в розробку ділянки щонайменше $10 млн.

13 грудня 2022 року ОАСК ліквідували. Справу Onur передали до суду іншої інстанції, група неодноразово зверталась до суду з вимогою пришвидшити розгляд справи, але він затягувався через процедурні проблеми, свідчать дані реєстру. 18 березня 2025 року «Спис Україна» забрав позов.