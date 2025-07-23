Ритейл-инвесторы снова увлеклись спекулятивными активами: акции GoPro 23 июля выросли почти на 50%, а Krispy Kreme – на 12% после всплеска интереса к Reddit. Это напоминает бум GameStop в 2021 году, пишет FT .

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Акции производителя камер GoPro и сети пончиков Krispy Kreme резко подорожали в среду на фоне новой вспышки интереса к так называемым мем-акциям – компаниям, которыми активно торгуют пользователи Reddit, в частности форума WallStreetBets.

В сообщениях на Reddit инвесторы массово восхваляют эти акции, часто с эмоциональными призывами, намекая на полную ставку на тикер DNUT (Krispy Kreme).

Трейдеры, как и в 2021 году, фокусируются на бумагах с высоким уровнем «шорт», пытаясь нанести «шорт-сквиз» и нанести ущерб хедж-фондам, которые ставят против акций.

По данным Bloomberg, около 30% акций Krispy Kreme и 10% акций GoPro находятся в коротких позициях. Среди других акций, попавших в центр внимания, – сеть универмагов Kohl's, подскочившая на 38% во вторник и упавшая на 14% в среду, а также Opendoor Technologies, выросшая на 43% в понедельник и потерявшая 27% за следующие два дня.

Контекст

Возврат «мем-акций» совпадает с общим настроением на финансовых рынках, что тяготеет к рисковым инвестициям: индекс S&P 500 уже 11 раз обновлял рекорды этого года.

По данным VandaTrack, за первое полугодие 2025 года индивидуальные инвесторы вложили рекордные $155 млрд в акции и ETF в США – больше, чем в пике «мем-мании» в 2021-м.

Индекс розничного настроения Goldman Sachs также превысил уровни, зафиксированные в начале 2021 года. По мнению аналитиков, именно самые рискованные активы сейчас приносят самые большие доходы. Как отметил стратег Bespoke Investment Group Джордж Пиркс, «это почти точно та же психология, что и тогда».

В январе 2021 года акции GameStop стали символом мем-акций из-за шорт-сквиза, инициированного пользователями форума на Reddit. Розничные инвесторы массово скупали акции и опционы, чтобы противостоять хедж-фондам, ставившим на падение цены (короткие позиции). Это привело к стремительному росту цены акций с $20 до почти $87 за две недели, нанеся значительный ущерб фондам, таким как Melvin Capital и Citadel.

Шорт-сквиз был усилен гамма-сквизом, когда маркетмейкеры опционов вынуждены были покупать акции для хеджирования, что еще больше подняло цену.