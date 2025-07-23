Ритейл-інвестори знову захопилися спекулятивними активами: акції GoPro 23 липня зросли майже на 50%, а Krispy Kreme – на 12% після сплеску інтересу на Reddit. Це нагадує бум GameStop у 2021 році, пише FT .

Деталі

Акції виробника камер GoPro і мережі пончиків Krispy Kreme різко подорожчали в середу на тлі нового спалаху інтересу до так званих «мем-акцій» – компаній, якими активно торгують користувачі Reddit, зокрема форуму WallStreetBets.

В дописах на Reddit інвестори масово вихваляють ці акції, часто з емоційними закликами, натякаючи на повну ставку на тикер DNUT (Krispy Kreme).

Трейдери, як і в 2021 році, фокусуються на паперах із високим рівнем «шортів», намагаючись спричинити «шорт-сквіз» і завдати збитків хедж-фондам, які ставлять проти акцій.

За даними Bloomberg, близько 30% акцій Krispy Kreme та 10% акцій GoPro перебувають у коротких позиціях. Серед інших акцій, що потрапили в центр уваги, – мережа універмагів Kohl’s, яка підскочила на 38% у вівторок і впала на 14% у середу, а також Opendoor Technologies, яка зросла на 43% у понеділок і потім втратила 27% за наступні два дні.

Контекст

Повернення «мем-акцій» збігається з загальним настроєм на фінансових ринках, що тяжіє до ризикових інвестицій: індекс S&P 500 вже 11 разів оновлював рекорди цього року.

За даними VandaTrack, за перше півріччя 2025 року індивідуальні інвестори вклали рекордні $155 млрд у акції та ETF у США – більше, ніж під час піку «мем-манії» у 2021-му.

Індекс роздрібного настрою Goldman Sachs також перевищив рівні, зафіксовані на початку 2021 року. На думку аналітиків, саме найризикованіші активи зараз приносять найбільші прибутки. Як зазначив стратег Bespoke Investment Group Джордж Піркс, «це майже точно та сама психологія, що й тоді».

У січні 2021 року акції GameStop стали символом мем-акцій через шорт-сквіз, ініційований користувачами форуму на Reddit. Роздрібні інвестори масово скуповували акції та опціони, щоб протистояти хедж-фондам, які ставили на падіння ціни (короткі позиції). Це призвело до стрімкого зростання ціни акцій з $20 до майже $87 за два тижні, завдавши значних збитків фондам, таким як Melvin Capital і Citadel.

Шорт-сквіз був посилений гамма-сквізом, коли маркетмейкери опціонів змушені були купувати акції для хеджування, що ще більше підняло ціну.