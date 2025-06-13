Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk снова стала самой дорогой публичной компанией Европы, опередив немецкого разработчика программного обеспечения SAP SE. Об этом пишет Bloomberg 13 июня.
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Подробности
- В пятницу акции Novo Nordisk выросли на 2,3% после объявления о переводе экспериментального препарата для контроля веса амикретина на позднюю стадию разработки после консультаций с регуляторными органами.
- К утру 13 июня рыночная капитализация Novo Nordisk достигла $365 млрд, тогда как SAP оценивалась в $364,3 млрд.
- Рекордной капитализации Novo Nordisk достигла в июне 2024 года, но впоследствии столкнулась с трудностями из-за неутешительных результатов клинических испытаний препаратов против ожирения и конкуренции с американской Eli Lilly & Co. В прошлом месяце компания объявила о смене генерального директора Ларса Фруергаарда Йоргенсена.
- На этой неделе акции Novo резко выросли после публикации Financial Times о том, что активистский хедж-фонд Parvus Asset Management приобрел долю в компании, стремясь повлиять на выбор нового генерального директора.
Контекст
Novo Nordisk удерживала позицию самой дорогой компании Европы с сентября 2023 года, когда ее акции стремительно выросли после выпуска препарата против ожирения Wegovy. Через несколько месяцев компания стала второй в Европе, преодолевшей отметку рыночной капитализации в $500 млрд.
В январе 2025 года Novo Nordisk временно потеряла первенство в пользу французского конгломерата LVMH. В марте немецкая SAP SE, крупнейший европейский и третий в мире разработчик корпоративного ПО после Microsoft и Oracle, обошла Novo Nordisk по рыночной стоимости. Рост акций SAP поддержал энтузиазм инвесторов относительно развития ее облачного бизнеса.
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