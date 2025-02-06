ОККО получила разрешение АМКУ на покупку сети электрозаправок ТОКА. Forbes узнал детали

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение АО «Концерн Галнафтогаз» (сеть АЗС ОККО) на приобретение контрольной доли у ООО «Первая национальная сеть электрозаправочных комплексов» ТОКА. Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко. В комментарии для Forbes вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмитриев отметил, что после сделки ТОКА продолжит работать как самостоятельная компания. Сумма сделки не разглашается.
Подробности
- Решение комитета явилось результатом рассмотрения заявления от 31 декабря 2024 года. Обретение контрольной доли позволит ОККО получить более 50% голосов в высшем органе управления компании, говорится в сообщении на сайте АМКУ.
- «Приобретение доли компании ТОКА – это инвестиция в развитие рынка электрозарядок в Украине, которая отвечает нашей стратегии поддержки инфраструктуры для электромобилей», – сказали в ОККО.
- Компания заявила, что много лет развивает сеть электрозарядок на автозаправочных комплексах. Сегодня на трассах «Киев – Одесса» и «Киев – Львов – Чоп» и подъездах к Киеву со стороны Полтавы и Харькова действуют 39 Ultra Fast Chargers на 22 АЗК. В январе установили три новых скоростных зарядки, а в общей сложности электрозарядками оборудовано 49 АЗК.
Контекст
ТОКА – украинская компания, основанная в 2015 году, являющаяся одним из лидеров рынка зарядной инфраструктуры для электромобилей в Украине.
Компания активно развивает национальную сеть публичных электрозарядных комплексов (ЭЗК). Сначала в ее сети было всего 20 станций, но сейчас их количество превышает 200, что позволяет одновременно заряжать более 450 электрокаров. Зарядные станции расположены в Киеве, Одессе, Ужгороде, Мукачеве, Львове, Днепре, Тернополе, Ирпене и других городах Украины.
ТОКА и ОККО сотрудничают с 2019 года, устанавливая электрозарядные станции на АЗС сети ОККО. В ноябре 2023 года ОККО начала внедрение сети скоростных электрических чарджеров на основных автодорогах Украины. ТОКА обеспечивает обслуживание зарядных станций и процессинг платежей через приложение ТОКА NETWORK.
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