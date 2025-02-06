ОККО получила разрешение АМКУ на покупку сети электрозаправок ТОКА. Forbes узнал детали

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение АО «Концерн Галнафтогаз» (сеть АЗС ОККО) на приобретение контрольной доли у ООО «Первая национальная сеть электрозаправочных комплексов» ТОКА. Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко. В комментарии для Forbes вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмитриев отметил, что после сделки ТОКА продолжит работать как самостоятельная компания. Сумма сделки не разглашается.

Подробности

Решение комитета явилось результатом рассмотрения заявления от 31 декабря 2024 года. Обретение контрольной доли позволит ОККО получить более 50% голосов в высшем органе управления компании, говорится в сообщении на сайте АМКУ.

«Приобретение доли компании ТОКА – это инвестиция в развитие рынка электрозарядок в Украине, которая отвечает нашей стратегии поддержки инфраструктуры для электромобилей», – сказали в ОККО.

Компания заявила, что много лет развивает сеть электрозарядок на автозаправочных комплексах. Сегодня на трассах «Киев – Одесса» и «Киев – Львов – Чоп» и подъездах к Киеву со стороны Полтавы и Харькова действуют 39 Ultra Fast Chargers на 22 АЗК. В январе установили три новых скоростных зарядки, а в общей сложности электрозарядками оборудовано 49 АЗК.

Контекст

ТОКА – украинская компания, основанная в 2015 году, являющаяся одним из лидеров рынка зарядной инфраструктуры для электромобилей в Украине.

Компания активно развивает национальную сеть публичных электрозарядных комплексов (ЭЗК). Сначала в ее сети было всего 20 станций, но сейчас их количество превышает 200, что позволяет одновременно заряжать более 450 электрокаров. Зарядные станции расположены в Киеве, Одессе, Ужгороде, Мукачеве, Львове, Днепре, Тернополе, Ирпене и других городах Украины.

ТОКА и ОККО сотрудничают с 2019 года, устанавливая электрозарядные станции на АЗС сети ОККО. В ноябре 2023 года ОККО начала внедрение сети скоростных электрических чарджеров на основных автодорогах Украины. ТОКА обеспечивает обслуживание зарядных станций и процессинг платежей через приложение ТОКА NETWORK.