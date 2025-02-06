ОККО отримала дозвіл АМКУ на придбання мережі електрозаправок ТОКА

Антимонопольний комітет України надав дозвіл АТ «Концерн Галнафтогаз» (мережа АЗС ОККО) на придбання контрольної частки в ТОВ «Перша національна мережа електрозаправних комплексів ТОКА». Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Деталі

Рішення комітету стало результатом розгляду заяви від 31 грудня 2024 року.

Здобуття контрольної частки дозволить ОККО отримати понад 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Контекст

ТОКА – українська компанія, заснована в 2015 році, яка є одним з лідерів ринку зарядної інфраструктури для електромобілів в Україні.

Компанія активно розвиває національну мережу публічних електрозарядних комплексів (ЕЗК). Спочатку в її мережі було лише 20 станцій, але зараз їх кількість перевищує 200, що дозволяє одночасно заряджати понад 450 електрокарів. Зарядні станції розташовані в Києві, Одесі, Ужгороді, Мукачеві, Львові, Дніпрі, Тернополі, Ірпені та інших містах України.

ТОКА та ОККО співпрацюють з 2019 року, встановлюючи електрозарядні станції на АЗС мережі ОККО. У листопаді 2023 року ОККО розпочала впровадження мережі швидкісних електричних чарджерів на основних автошляхах України, де ТОКА бере на себе обслуговування цих станцій.