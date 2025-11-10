OpenAI рассматривает возможность выхода на рынок потребительских медицинских приложений. По данным Business Insider, компания изучает несколько направлений, среди которых создание персонального медицинского ассистента или платформы для объединения данных о здоровье пользователей.
Подробности
- Инвесторы полагают, что OpenAI может успешно решить проблему персональных медицинских записей – давнюю цель технологических компаний. Речь идет о создании системы, где все данные пациента из разных клиник хранятся в одном безопасном месте и контролируются самим пользователем.
- Пока компания официально не комментирует свои планы, но, по оценкам аналитиков, может пойти по пути Apple – создав экосистему партнеров, которые будут обмениваться данными через стандартизированные интерфейсы.
- Помимо потребительских решений OpenAI сотрудничает с фармацевтическими компаниями Eli Lilly и Sanofi в сфере разработки лекарств, а также с медицинскими стартапами вроде Penda Health над проектами поддержки клинических решений.
- В июне OpenAI пригласила соучредителя медицинской платформы Doximity Нейта Гросса на должность руководителя стратегии в сфере здравоохранения, а в августе назначила бывшего менеджера Instagram Эшли Александер вице-президентом по медицинским продуктам.
Контекст
Это может стать одним из самых амбициозных шагов OpenAI – от разработки базовых ИИ-моделей до создания отраслевых продуктов. По словам экспертов, в отличие от Google, Amazon или Microsoft, которые неоднократно терпели неудачу в попытках запустить подобные сервисы, OpenAI имеет все шансы реализовать идею благодаря своему технологическому преимуществу и огромной аудитории ChatGPT – около 800 млн активных пользователей в неделю.
OpenAI прогнозирует $13 млрд дохода в этом году, но ей необходим экспоненциальный рост, чтобы покрыть дефицит вычислений, заявил СЕО компании Сэм Альтман.
