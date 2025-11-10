OpenAI розглядає можливість виходу на ринок споживчих медичних застосунків. За даними Business Insider , компанія вивчає кілька напрямів, серед яких – створення персонального медичного асистента або платформи для об’єднання даних про здоров’я користувачів.

Деталі

Інвестори вважають, що OpenAI може успішно вирішити проблему персональних медичних записів – давню ціль технологічних компаній. Йдеться про створення системи, де всі дані пацієнта з різних клінік зберігаються в одному безпечному місці та контролюються самим користувачем.

Наразі компанія офіційно не коментує свої плани, але, за оцінками аналітиків, може піти шляхом Apple – створивши екосистему партнерів, які обмінюватимуться даними через стандартизовані інтерфейси.

Крім споживчих рішень, OpenAI співпрацює з фармацевтичними компаніями Eli Lilly та Sanofi у сфері розробки ліків, а також з медичними стартапами на кшталт Penda Health над проєктами підтримки клінічних рішень.

У червні OpenAI запросила співзасновника медичної платформи Doximity Нейта Гросса на посаду керівника стратегії у сфері охорони здоров’я, а в серпні призначила колишню менеджерку Instagram Ешлі Александер віцепрезиденткою з медичних продуктів.

Контекст

Це може стати одним із найамбітніших кроків OpenAI – від розробки базових ШІ-моделей до створення галузевих продуктів. За словами експертів, на відміну від Google, Amazon чи Microsoft, які неодноразово зазнавали невдач у спробах запустити подібні сервіси, OpenAI має всі шанси реалізувати ідею завдяки своїй технологічній перевазі та величезній аудиторії ChatGPT – близько 800 млн активних користувачів на тиждень.

OpenAI прогнозує $13 млрд доходу цього року, але потребує експоненційного зростання, щоб покрити дефіцит обчислень, заявив СЕО компанії Сем Альтман.