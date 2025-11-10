OpenAI розглядає можливість виходу на ринок споживчих медичних застосунків. За даними Business Insider, компанія вивчає кілька напрямів, серед яких – створення персонального медичного асистента або платформи для об’єднання даних про здоров’я користувачів.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Інвестори вважають, що OpenAI може успішно вирішити проблему персональних медичних записів – давню ціль технологічних компаній. Йдеться про створення системи, де всі дані пацієнта з різних клінік зберігаються в одному безпечному місці та контролюються самим користувачем.
- Наразі компанія офіційно не коментує свої плани, але, за оцінками аналітиків, може піти шляхом Apple – створивши екосистему партнерів, які обмінюватимуться даними через стандартизовані інтерфейси.
- Крім споживчих рішень, OpenAI співпрацює з фармацевтичними компаніями Eli Lilly та Sanofi у сфері розробки ліків, а також з медичними стартапами на кшталт Penda Health над проєктами підтримки клінічних рішень.
- У червні OpenAI запросила співзасновника медичної платформи Doximity Нейта Гросса на посаду керівника стратегії у сфері охорони здоров’я, а в серпні призначила колишню менеджерку Instagram Ешлі Александер віцепрезиденткою з медичних продуктів.
Контекст
Це може стати одним із найамбітніших кроків OpenAI – від розробки базових ШІ-моделей до створення галузевих продуктів. За словами експертів, на відміну від Google, Amazon чи Microsoft, які неодноразово зазнавали невдач у спробах запустити подібні сервіси, OpenAI має всі шанси реалізувати ідею завдяки своїй технологічній перевазі та величезній аудиторії ChatGPT – близько 800 млн активних користувачів на тиждень.
OpenAI прогнозує $13 млрд доходу цього року, але потребує експоненційного зростання, щоб покрити дефіцит обчислень, заявив СЕО компанії Сем Альтман.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.