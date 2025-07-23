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Отравление в ресторане. У 25 посетителей «Китайского привета» Кацурина во Львове обнаружили сальмонеллу

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Китайській привіт Львів Київ Кацурін /Иллюстрация Алина Кохан

В «Китайском привете» во Львове отравились 76 человек Фото Иллюстрация Алина Кохан

По результатам анализов у 25 клиентов и одного работника ресторана «Китайский привет» во Львове обнаружена бактерия Salmonella Enteritidis, вызывающая кишечные инфекции. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы. 16 июля Кацурин сообщил, что отравился в собственном ресторане.

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Ключевые факты

  • По состоянию на утро 23 июля 2025 в инфекционную больницу во Львове госпитализированы 76 человек, среди которых 10 детей и две беременные. Все они – посетители «Китайского привета» во Львове, принадлежащего Михаилу Кацурину.
  • Среди них у 25 пациентов и одного работника ресторана обнаружили бактерию Salmonella Enteritidis, а в отношении четырех других работников сейчас проходит лабораторное исследование, отмечают в Госпродпотребслужбе.
  • Ее специалисты также выявили нарушение правил мытья кухонного инвентаря, его неправильное хранение, нарушение хранения продуктов и отсутствие контроля за их температурой.
  • «В ходе проверки выявлено, что только у семи из 23 работников ресторана были медицинские книжки», – говорят в Госпродпотребслужбе. 16 работников, не предоставивших документы, рекомендовано не допускать к работе и направить к семейному врачу для прохождения обследования и лечения.
  • Мясо курятины и яйца отвечают всем нормам по качеству и безопасности. «Продолжаются исследования образцов пищи, смывов с поверхностей оборудования и проб воды», – отмечают в Госпродпотребслужбе.

Контекст

«Китайский привет» во Львове начал работу 9 июля 2025 года. И сразу приобрел популярность. «У ресторана очереди фиксируются уже третий день», – написал 13 июля на своей Instagram-странице совладелец сети ресторанов «Приветы» Михаил Кацурин.

Через два дня после сообщения в инфекционную больницу Львова попали первые пострадавшие. Сначала их было 12, по состоянию на 21 июля – 75, в том числе девять детей. Среди них оказался и сам Кацурин.

Персонал закрыл ресторан и вызвал санитарно эпидемиологическую службу (СЭС).

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