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Верховная Рада ликвидировала МСЭК

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12178, предусматривающий ликвидацию системы медико-социальной экспертизы (МСЭК) и внедрение современной цифровой модели. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За соответствующее решение проголосовали 259 депутатов.

Подробности

  • Функции МСЭК передадут экспертным комиссиям, которые будут работать в кластерных и сверхкластерных больницах. Вместо понятия «медико-социальная экспертиза» вводится термин «оценка повседневного функционирования человека».
  • Врачебно-консультативные комиссии отменяются, а направление на оценку будут осуществлять лечащие врачи или ВЛК для военнослужащих по четким критериям через электронную систему, пояснили в Минздраве.
  • Пациенты смогут привлекать полномочных представителей, объясняющих их дела.
  • Закон определяет четкие требования к специалистам, которые могут проводить оценку.
  • Внедряются механизмы обжалования решений комиссий.
  • Финансирование новой системы будет осуществляться через Национальную службу здоровья (НСЗУ).

Контекст

22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, посвященное злоупотреблениям в системе медико-социальной экспертизы (МСЭК) и незаконному присвоению статуса инвалидности. По итогам заседания президент подписал указ о ликвидации МСЭК и поручил премьер-министру урегулировать этот вопрос на уровне центральных органов исполнительной власти. После заседания генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

По данным СБУ, в 2024 году 64 должностным лицам МСЭК объявлены подозрения, а более 4000 выводов об инвалидности, выданных по фиктивным документам, отменены.

Минздрав передал функции центральной МСЭК Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности в Днепре. В настоящее время система включает 328 заведений, в том числе 25 областных бюро и более 300 городских и межрайонных комиссий.

В начале ноября правительство внесло в Верховную Раду законопроект, который окончательно ликвидирует МСЭК и введет цифровую систему оценивания на базе больниц.

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