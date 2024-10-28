МОЗ передало функції центральної МСЕК дослідному інституту у Дніпрі

Напередодні Кабінет міністрів на виконання рішень РНБО та президента затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Ключові факти

Під час останнього засідання уряду були прийняті зміни до положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обовʼязки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ, та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

За рішенням МОЗ виконання функцій Центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро.

Загалом план уряду передбачає створення робочої групи для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК, зокрема щодо посадовців. МОЗ та Мінцифри розроблятимуть плану цифровізації проходження всіх етапів експертизи.

Передбачено швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, який проведе Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ. План містить положення про винесення на розгляд уряду законопроєктів від МОЗ та Мінсоцполітики щодо комплексної реформи МСЕК.

Контекст

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при отриманні інвалідності. За результатами засідання президент видав указ, що передбачає ліквідацію МСЕК, і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання РНБО генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

За матеріалами СБУ, у 2024 році про підозру повідомлено 64 посадовцям МСЕК, скасовано понад 4000 висновків про інвалідність, виданих на підставі фіктивних документів.

23 жовтня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що Центральну МСЕК планується ліквідувати до кінця цього тижня, а окремі юридичні особи МСЕК припинять свою діяльність з 1 січня 2025 року.

Система МСЕК складається з закладів центрального та регіонального рівня. МОЗ утворює лише Центральну МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональна ж вертикаль включає 328 МСЕК, з них 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій.

Управління діяльністю обласних бюро МСЕК здійснює керівник, який призначається та звільняється засновником – обласною радою. Тобто керівники місцевих комісій призначаються розпорядженням голови обласної ради на підставі рішення обласної ради.