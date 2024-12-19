Верховна Рада ліквідувала МСЕК

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №12178, який передбачає ліквідацію системи медико-соціальної експертизи (МСЕК) та запровадження сучасної цифрової моделі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували 259 депутатів.

Деталі

Функції МСЕК передадуть експертним комісіям, які працюватимуть у кластерних і надкластерних лікарнях. Замість поняття «медико-соціальна експертиза» запроваджується термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

Лікарсько-консультативні комісії скасовуються, а направлення на оцінювання здійснюватимуть лікуючі лікарі або ВЛК для військовослужбовців за чіткими критеріями через електронну систему, пояснили у МОЗ.

Пацієнти зможуть залучати повноважних представників, які пояснюватимуть їхні справи.

Закон визначає чіткі вимоги до фахівців, які можуть проводити оцінювання.

Впроваджуються механізми оскарження рішень комісій.

Фінансування нової системи здійснюватиметься через Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

Контекст

22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, присвячене зловживанням у системі медико-соціальної експертизи (МСЕК) та незаконному присвоєнню статусу інвалідності. За підсумками засідання президент підписав указ про ліквідацію МСЕК і доручив прем’єр-міністру врегулювати це питання на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

За даними СБУ, у 2024 році 64 посадовцям МСЕК оголошено підозри, а понад 4000 висновків про інвалідність, виданих за фіктивними документами, скасовано.

МОЗ передало функції центральної МСЕК Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності в Дніпрі. Наразі система включає 328 закладів, зокрема 25 обласних бюро та понад 300 міських і міжрайонних комісій.

На початку листопада уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт, який остаточно ліквідує МСЕК і запровадить цифровізовану систему оцінювання на базі лікарень.