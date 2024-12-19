Верховна Рада ліквідувала МСЕК

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №12178, який передбачає ліквідацію системи медико-соціальної експертизи (МСЕК) та запровадження сучасної цифрової моделі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували 259 депутатів.
Деталі
- Функції МСЕК передадуть експертним комісіям, які працюватимуть у кластерних і надкластерних лікарнях. Замість поняття «медико-соціальна експертиза» запроваджується термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».
- Лікарсько-консультативні комісії скасовуються, а направлення на оцінювання здійснюватимуть лікуючі лікарі або ВЛК для військовослужбовців за чіткими критеріями через електронну систему, пояснили у МОЗ.
- Пацієнти зможуть залучати повноважних представників, які пояснюватимуть їхні справи.
- Закон визначає чіткі вимоги до фахівців, які можуть проводити оцінювання.
- Впроваджуються механізми оскарження рішень комісій.
- Фінансування нової системи здійснюватиметься через Національну службу здоров’я України (НСЗУ).
Контекст
22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, присвячене зловживанням у системі медико-соціальної експертизи (МСЕК) та незаконному присвоєнню статусу інвалідності. За підсумками засідання президент підписав указ про ліквідацію МСЕК і доручив прем’єр-міністру врегулювати це питання на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.
За даними СБУ, у 2024 році 64 посадовцям МСЕК оголошено підозри, а понад 4000 висновків про інвалідність, виданих за фіктивними документами, скасовано.
МОЗ передало функції центральної МСЕК Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності в Дніпрі. Наразі система включає 328 закладів, зокрема 25 обласних бюро та понад 300 міських і міжрайонних комісій.
На початку листопада уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт, який остаточно ліквідує МСЕК і запровадить цифровізовану систему оцінювання на базі лікарень.
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