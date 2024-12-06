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Після відмови Польщі та Румунії «Нова пошта» обрала Чехію базовою країною для своїх літаків

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

«Нова пошта» обрала Чехію базовою країною для своїх літаків /пресслужба «Нової пошти»

«Нова пошта» обрала Чехію базовою країною для своїх літаків Фото пресслужба «Нової пошти»

Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до групи Nova («Нова пошта»), буде розвивати свій хаб у Празі, повідомив СЕО компанії Ярослав Красножон в інтервʼю ЦТС. На відміну від Польщі та Румунії, Чехія дозволила Nova використовувати її аеропорт для польотів у США.

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Ключові факти

  • Supernova Airlines очікує на схвалення маршруту Прага – Нью-Йорк – Прага, повідомив Красножон. 
  • «Авіаційна влада Чехії прихильно ставиться до нашої авіакомпанії. Після підтвердження заявки українська авіакомпанія зможе виконувати рейси за вказаним маршрутом, а до чи з України вантаж вже перевозиться вантажівками», – пояснив СЕО компанії.
  • «Польща не хоче цього робити. І Румунія теж не поспішає. А Чехія пішла нам назустріч», – зазначив Красножон. 
  • Supernova Airlines уклала контракт з українською організацією Air Service, яка обслуговує літаки компанії у Празі, каже Красножон. «Намагаємося працювати передусім з українськими компаніями. І тільки якщо української компанії немає, то шукаємо іншу», – додав він. 

Контекст

Supernova Airlines заснована в 2021 році. 18 вересня 2024-го авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на літаку Boeing 737-800SF під прапором України. Це був сертифікаційний політ – один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України  типу «Боїнг 737-800SF» до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova.

За рік роботи в Європі «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок. Загалом за результатами минулого року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му – 412 млн відправлень. 

10 листопада Supernova Airlines виконала перший комерційний рейс власним літаком Boeing 737-800.

У наступному році «Нова пошта» розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки, повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в середині листопада. 

Від початку 2024-го група вже відкрила 23 закордонні відділення, план до кінця року – ще близько 40 відділень, повідомив СЕО Nova Post Europe. Із нових ринків – Австрія та Нідерланди.

До вересня 2024 року компанія розраховувала вийти на ринки 18 країн. На середину серпня план експансії вдалося виконати на 22%. Чому відбулося гальмування та чи змусить воно компанію Вячеслава Климова та Володимира Поперешнюка відмовитися від планів – у матеріалі Forbes Ukraine.

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