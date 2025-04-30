Более 30 млн грн убытков. Производитель сухариков Flint пострадал от атаки «Шахедов»

Атака российскими «Шахедами» обошлась днепровской компании по производству соленых снеков Star Brands в более 30 млн грн. Об этом Forbes Ukraine сообщил директор по стратегическому маркетингу Star Brands Group Евгений Разуваев.
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Ключевые факты
- Из-за атаки «Шахедов» пострадали два склада компании общей площадью 6500 кв.м в Синельниковском районе Днепропетровской области. Там находилась продукция Star Brands Group: в частности, чипсы Chipster's, сухарики Flint, арахис Big Bob.
- Финальной оценки ущерба еще нет, однако предыдущая – по меньшей мере 30 млн грн, говорит Евгений Разуваев. После прекращения первых пожаров в результате попаданий «Шахедов» позже произошел еще пожар на складах, добавляет он.
- «Склады восстановлению не подлежат, практически все необходимо строить с нуля», – разъясняет Разуваев. В настоящее время планируется частичный перенос складов компании в Центральный и Западный регионы Украины.
Контекст
Ночью 23 апреля 2025 года Россия атаковала Синельниковский район Днепропетровской области. «В результате удара вражеского БпЛА возник пожар на аграрном предприятии», – сообщала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщалось о двух раненых людях.
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