Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Более 30 млн грн убытков. Производитель сухариков Flint пострадал от атаки «Шахедов»

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Star Brands Flint Chipster's Big Bob /ГСЧС Украины

Тушение пожара на складах Star Brands Фото ГСЧС Украины

Атака российскими «Шахедами» обошлась днепровской компании по производству соленых снеков Star Brands в более 30 млн грн. Об этом Forbes Ukraine сообщил директор по стратегическому маркетингу Star Brands Group Евгений Разуваев.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключевые факты

  • Из-за атаки «Шахедов» пострадали два склада компании общей площадью 6500 кв.м в Синельниковском районе Днепропетровской области. Там находилась продукция Star Brands Group: в частности, чипсы Chipster's, сухарики Flint, арахис Big Bob.
  • Финальной оценки ущерба еще нет, однако предыдущая – по меньшей мере 30 млн грн, говорит Евгений Разуваев. После прекращения первых пожаров в результате попаданий «Шахедов» позже произошел еще пожар на складах, добавляет он.
  • «Склады восстановлению не подлежат, практически все необходимо строить с нуля», – разъясняет Разуваев. В настоящее время планируется частичный перенос складов компании в Центральный и Западный регионы Украины.

Контекст

Ночью 23 апреля 2025 года Россия атаковала Синельниковский район Днепропетровской области. «В результате удара вражеского БпЛА возник пожар на аграрном предприятии», – сообщала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщалось о двух раненых людях.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні