Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России после усиления российских ударов по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1, пишет «Интерфакс-Украина» .

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Барро заявил, что новые санкции могут стать самыми жесткими за последние три года.

По словам Барро, новые санкции готовятся в координации с инициативами американских сенаторов и базируются на французских предложениях. В частности, речь идет о нефтяных доходах и финансовых игроках из России или третьих стран.

Путин «больше не продвигается» на фронте, а лишь «обрушает ракеты и дроны на жилые районы, вызывая многочисленные жертвы среди гражданского населения», подчеркнул Барро.

«Мы действительно намерены заставить его уступить», – подытожил глава МИД Франции.

Контекст

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм, его коллега-демократ Ричард Блументаль и еще 80 соавторов подали законопроект, предусматривающий дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.

17 июня на саммите G7 в Канаде Трамп заявил, что воздерживается от введения новых ограничений, поскольку надеется на достижение мирного соглашения. Он также подчеркнул, что санкции не являются «дорогой с односторонним движением», и отметил, что они наносят США «значительные затраты».

29 июня Грэм в эфире ABC News заявил, что президент Трамп поддержал одобрение законопроекта о санкциях против России за торговлю нефтью. Американский чиновник отметил, что в вопросе санкций против РФ есть «большой прорыв». Однако, по словам Грэма, инициированный им законопроект не повлечет обязательных санкций против России – окончательное решение будет принимать президент США.

4 июля Трамп после разговора с Зеленским заявил о нежелании Путина прекратить боевые действия и упомянул об угрозе новых санкций против РФ. Трамп сказал, что они с Путиным «много говорили о санкциях»: «Думаю, что он переживает из-за санкций».