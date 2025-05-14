Послы стран ЕС одобрили 17-й пакет санкций против России (дополнено)

Послы Евросоюза 14 мая согласовали 17-й пакет санкций против России, сообщил редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк и AFP со ссылкой на дипломатов. Принятие решения позже подтвердила президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

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«Послы ЕС только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций против РФ», – написал он.

Параллельно были приняты дополнительные ограничения за нарушение прав человека, гибридные вмешательства и распространение химического оружия.

Пакет включает санкции против почти 200 судов, в том числе танкеров так называемого теневого флота, примерно 30 компаний, способствовавших обходу ограничений, а также 75 физических и юридических лиц, связанных с оборонной отраслью России, пишет ЕП со ссылкой на источники.

Представители стран ЕС одобрили дополнительные санкции против РФ за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.

Ожидается, что официально новый пакет санкций будет принят на следующей неделе.

Дополнено. Принятие решения подтвердила президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. Она отметила: «Я приветствую принятие 17-го пакета санкций против России. Мы дополнительно ограничиваем доступ к технологиям, используемым на поле боя. Также мы внесли в список еще 189 судов теневого флота, чтобы ограничить экспорт российской энергии. Эта война должна закончиться. Мы будем продолжать оказывать давление на Кремль».

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Контекст

14 апреля представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Евросоюза планируют рассмотреть 17-й пакет санкций против России во время майского заседания.

Евросоюз подготовил дорожную карту для постепенного отказа от российских энергоносителей – прежде всего газа, а также нефти и ядерной энергетики. Ее планировали представить в первые 100 дней работы нового еврокомиссара по энергетике Андерса Йоргенсена, но из-за геополитических событий документ временно отложили.

Также план приостановили на фоне переговоров ЕС с командой Дональда Трампа по поводу возможного газового соглашения – Брюссель надеялся заменить российский газ американским, однако договоренностей достичь не удалось. В то же время ЕС готовит новые санкции против Москвы, несмотря на ее требования снять ограничения. Предложения могут появиться уже в начале лета.