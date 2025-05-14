Посли країн ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії (доповнено)

Посли Євросоюзу 14 травня погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк та AFP із посиланням на дипломатів. Ухвалення рішення пізніше підтвердила президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. Тепер рішення має затвердити Рада ЄС.

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«Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти РФ», – написав він.

Паралельно ухвалено додаткові обмеження за порушення прав людини, гібридні втручання та поширення хімічної зброї.

Пакет включає санкції проти майже 200 суден, зокрема танкерів так званого тіньового флоту, приблизно 30 компаній, що сприяли обходу обмежень, а також 75 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з оборонною галуззю Росії, пише ЄП із посиланням на джерела.

Очікується, що офіційно новий пакет санкцій буде ухвалено наступного тижня.

Доповнено . Ухвалення рішення підтвердила президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. Вона зазначила: «Я вітаю ухвалення 17-го пакета санкцій проти Росії. Ми додатково обмежуємо доступ до технологій, що використовуються на полі бою. Також ми внесли до списку ще 189 суден «тіньового флоту», щоб обмежити експорт російської енергії. Ця війна має закінчитися. Ми продовжуватимемо чинити тиск на Кремль».

. Ухвалення рішення підтвердила президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. Вона зазначила: «Я вітаю ухвалення 17-го пакета санкцій проти Росії. Ми додатково обмежуємо доступ до технологій, що використовуються на полі бою. Також ми внесли до списку ще 189 суден «тіньового флоту», щоб обмежити експорт російської енергії. Ця війна має закінчитися. Ми продовжуватимемо чинити тиск на Кремль». Рішення про санкції ЄС набирають чинності після їх офіційного затвердження Радою ЄС та публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

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Контекст

14 квітня представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас повідомила, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу планують розглянути 17-й пакет санкцій проти Росії під час травневого засідання.

Євросоюз підготував дорожню карту для поступової відмови від російських енергоносіїв – передусім газу, а також нафти і ядерної енергетики. Її планували презентувати в перші 100 днів роботи нового єврокомісара з енергетики Андерса Йоргенсена, але через геополітичні події документ тимчасово відклали.

Також план зупинили на тлі перемовин ЄС із командою Дональда Трампа щодо можливої газової угоди – Брюссель сподівався замінити російський газ на американський, однак домовленостей досягти не вдалося. Водночас ЄС готує нові санкції проти Москви, попри її вимоги зняти обмеження. Пропозиції можуть з’явитися вже на початку літа.