МИД Украины: Посольства шести стран пострадали из-за ракетной атаки на Киев (фото)

В результате ракетного обстрела Киева, совершенного Россией 20 декабря, повреждены помещения дипломатических представительств шести стран: Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. Среди представителей посольств пострадавших нет. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

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Все эти посольства находятся в одном здании, которое получило значительные повреждения. Это здание находится на балансе Гендирекции по обслуживанию дипломатических представительств Украины. В настоящее время проводится оценка ущерба и ликвидация последствий обстрела.

МИД называет это нападение России на дипломатические учреждения варварским. Тихий подчеркнул, что такое нарушение международных норм абсолютно недопустимо и «пересекает все красные линии». «Россия, нанося удары по дипучреждениям, лишь подтверждает свой статус агрессора», – заявил спикер МИД.

Фото предоставлены пресс-службой МИД Украины Фото предоставлены пресс-службой МИД Украины Фото предоставлены пресс-службой МИД Украины Фото предоставлены пресс-службой МИД Украины Фото предоставлены пресс-службой МИД Украины Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Утром 20 декабря Россия выпустила пять баллистических ракет типа «Искандер-М»/KN-23 по Киеву, запустив их с территорий Воронежской и Брянской областей. По данным Воздушных сил ВСУ, все ракеты были уничтожены противовоздушной обороной, однако обломки нанесли ущерб в пяти районах столицы. По состоянию на 13:00 известно об одном погибшем и 12 раненых.

Всего с начала дня ПВО сбила 40 вражеских ударных беспилотников Shahed и других типов в разных регионах Украины. Кроме того, Силы обороны уничтожили 20 вражеских беспилотников-имитаторов, которые использовались для дезориентации противовоздушной обороны.

В результате атаки пострадал центральный офис Sense Bank. Во время воздушной тревоги сотрудники офиса находились в безопасном месте. Банк также сообщил о потере связи с коллегой, находящимся вблизи эпицентра взрыва на пути к работе.