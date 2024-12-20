МЗС України: Посольства шести країн постраждали через ракетну атаку на Київ (фото)

Внаслідок ракетного обстрілу Києва, здійсненого Росією 20 грудня, пошкоджено приміщення дипломатичних представництв шести країн: Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Серед представників посольств постраждалих немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

Деталі

Всі ці посольства знаходяться в одній будівлі, яка зазнала значних пошкоджень. Ця будівля перебуває на балансі Гендирекції з обслуговування дипломатичних представництв України. Наразі проводиться оцінка збитків і ліквідація наслідків обстрілу.

МЗС називає цей напад Росії на дипломатичні установи варварським. Тихий наголосив, що таке порушення міжнародних норм є абсолютно неприпустимим і «перетинає всі червоні лінії». «Росія, завдаючи ударів по дипустановах, лише підтверджує свій статус агресора», – заявив речник МЗС.

Фото надані пресслужбою МЗС України Фото надані пресслужбою МЗС України Фото надані пресслужбою МЗС України Фото надані пресслужбою МЗС України Фото надані пресслужбою МЗС України Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Уранці 20 грудня Росія випустила пʼять балістичних ракет типу «Іскандер-М»/KN-23 по Києву, запустивши їх з територій Воронезької та Брянської областей. За даними Повітряних сил ЗСУ, всі ракети були знищені протиповітряною обороною, однак уламки завдали шкоди в пʼяти районах столиці. Станом на 13:00 відомо про одного загиблого та 12 поранених.

Загалом, з початку дня ППО збила 40 ворожих ударних безпілотників Shahed та інших типів у різних регіонах України. Крім того, Сили оборони знищили 20 ворожих безпілотників-імітаторів, які використовувалися для дезорієнтації протиповітряної оборони.

У результаті атаки постраждав центральний офіс Sense Bank. Під час повітряної тривоги всі працівники офісу перебували в безпечному місці. Банк також повідомив про втрату звʼязку з колегою, який був поблизу епіцентру вибуху на шляху до роботи.