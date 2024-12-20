МЗС України: Посольства шести країн постраждали через ракетну атаку на Київ (фото)

Внаслідок ракетного обстрілу Києва, здійсненого Росією 20 грудня, пошкоджено приміщення дипломатичних представництв шести країн: Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Серед представників посольств постраждалих немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.
Деталі
- Всі ці посольства знаходяться в одній будівлі, яка зазнала значних пошкоджень. Ця будівля перебуває на балансі Гендирекції з обслуговування дипломатичних представництв України. Наразі проводиться оцінка збитків і ліквідація наслідків обстрілу.
- МЗС називає цей напад Росії на дипломатичні установи варварським. Тихий наголосив, що таке порушення міжнародних норм є абсолютно неприпустимим і «перетинає всі червоні лінії». «Росія, завдаючи ударів по дипустановах, лише підтверджує свій статус агресора», – заявив речник МЗС.
Контекст
Уранці 20 грудня Росія випустила пʼять балістичних ракет типу «Іскандер-М»/KN-23 по Києву, запустивши їх з територій Воронезької та Брянської областей. За даними Повітряних сил ЗСУ, всі ракети були знищені протиповітряною обороною, однак уламки завдали шкоди в пʼяти районах столиці. Станом на 13:00 відомо про одного загиблого та 12 поранених.
Загалом, з початку дня ППО збила 40 ворожих ударних безпілотників Shahed та інших типів у різних регіонах України. Крім того, Сили оборони знищили 20 ворожих безпілотників-імітаторів, які використовувалися для дезорієнтації протиповітряної оборони.
У результаті атаки постраждав центральний офіс Sense Bank. Під час повітряної тривоги всі працівники офісу перебували в безпечному місці. Банк також повідомив про втрату звʼязку з колегою, який був поблизу епіцентру вибуху на шляху до роботи.
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