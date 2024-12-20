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Центральний офіс Sense Bank постраждав через ракетну атаку на Київ. Банк втратив звʼязок з одним із колег

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Через ракетну атаку РФ на Київ зранку 20 грудня постраждала будівля центрального офісу державного Sense Bank. Попри це, банк заявив, що працюватиме в штатному режимі.

Деталі

  • На території БЦ «Торонто-Київ», який зазнав значних пошкоджень через падіння уламків, тривають роботи з ліквідації наслідків. Попри це Sense Bank продовжує працювати в штатному режимі, йдеться у повідомленні банку на сторінці у Facebook. 
  • На момент повітряної тривоги всі співробітники, які виконували роботу в офісі, знаходилися у безпечному місці, дотримуючись заходів безпеки. 
  • Водночас банк повідомив, що втратив звʼязок із колегою, який був близько до епіцентру вибуху на шляху до роботи. 
ДСНС України

ДСНС України

Контекст

20 грудня Росія завдала удару по столиці пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Станом на 11:10 одна людина загинула і 11 постраждалих. Детальніше про наслідки атаки читайте тут.

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