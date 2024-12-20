Центральний офіс Sense Bank постраждав через ракетну атаку на Київ. Банк втратив звʼязок з одним із колег

Через ракетну атаку РФ на Київ зранку 20 грудня постраждала будівля центрального офісу державного Sense Bank. Попри це, банк заявив, що працюватиме в штатному режимі.
Деталі
- На території БЦ «Торонто-Київ», який зазнав значних пошкоджень через падіння уламків, тривають роботи з ліквідації наслідків. Попри це Sense Bank продовжує працювати в штатному режимі, йдеться у повідомленні банку на сторінці у Facebook.
- На момент повітряної тривоги всі співробітники, які виконували роботу в офісі, знаходилися у безпечному місці, дотримуючись заходів безпеки.
- Водночас банк повідомив, що втратив звʼязок із колегою, який був близько до епіцентру вибуху на шляху до роботи.
Контекст
20 грудня Росія завдала удару по столиці пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Станом на 11:10 одна людина загинула і 11 постраждалих. Детальніше про наслідки атаки читайте тут.
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