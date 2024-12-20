Центральный офис Sense Bank пострадал из-за ракетной атаки на Киев. Банк потерял связь с одним из коллег

Из-за ракетной атаки РФ на Киев утром 20 декабря пострадало здание центрального офиса государственного Sense Bank. Несмотря на это, банк заявил , что будет работать в штатном режиме.

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На территории БЦ «Торонто-Киев», который получил серьезные повреждения из-за падения обломков, продолжаются работы по ликвидации последствий. Несмотря на это Sense Bank продолжает работать в штатном режиме, говорится в сообщении банка на странице в Facebook.

На момент воздушной тревоги все сотрудники, выполнявшие работу в офисе, находились в безопасном месте, соблюдая меры безопасности.

В то же время банк сообщил, что потерял связь с коллегой, который находился близко к эпицентру взрыва на пути к работе.

ГСЧС Украины

Контекст

20 декабря Россия нанесла удар по столице пятью баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23. По состоянию на 11:10 один человек погиб и 11 пострадавших. Подробнее о последствиях атаки читайте здесь.