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«Путин понимает только силу». Конгрессмен-республиканец зарегистрировал законопроект о ленд-лизе

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

2 хв читання

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон зарегистрировал законопроект о ленд-лизе для Украины. Об этом он сообщил в X.

Механизм ленд-лиза вводился для Украины в 2022–2023 годах, однако никогда не был использован администрацией предыдущего президента США Джо Байдена.

Подробности

  • Законопроект HR 1158 предлагает предоставить президенту США расширенные полномочия, «позволяющие ему заключать соглашение с правительством Украины о предоставлении в аренду или лизинг» оборонных товаров.
  • «Военный преступник Путин понимает только язык силы. Мы должны предоставить президенту Трампу полномочия массированно и быстро вооружить Украину победоносным оружием, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Мир через силу!» – написал Уилсон.
  • Чтобы законопроект стал законом, он должен пройти несколько этапов. Сначала его должен вынести в зал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Затем его должны одобрить Палата и 60% Сената. А дальше – подписать президент США Дональд Трамп.
  • Не очень хороший знак, что у законопроекта нет соавторов, говорит политический аналитик Razom for Ukraine Даг Клейн. «Мы будем призывать других [конгрессменов] присоединиться к соавторам. Если конгрессмен является членом украинского кокуса, он должен стать соавтором, это должно быть само собой разумеющимся», – добавил он.
  • Во времена Второй мировой войны ленд-лиз работал по следующей схеме: за уничтоженное в боях оружие платить не надо, уцелевшее оружие нужно вернуть США или выкупить, если страна хочет оставить его себе.
  • Для Украины впервые ленд-лиз был введен в мае 2022-го. Механизм де-юре действовал до 1 октября 2023, однако администрация Байдена не воспользовалась им, сосредоточившись на программах бесплатной для Украины помощи.
  • У Трампа от прошлой администрации остаются еще $3,8 млрд по программе PDA, предусматривающей предоставление Украине оружия со складов Пентагона. Однако Трамп до сих пор не использовал их и не обращался к Конгрессу с просьбой принять дополнительное финансирование для Украины.

Контекст

3 февраля Трамп заявил, что США хотят получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь. Такое предложение было составной частью Плана победы президента Владимира Зеленского, представленного осенью 2024-го.

Зеленский поддержал идею заключения соглашения со США об использовании украинских полезных ископаемых. Украина не предлагает «отдавать» свои ресурсы, а стремится создать взаимовыгодное партнерство, а США, как главный союзник, должны получить приоритет, отметил он.

На этой и следующей неделе состоятся контакты Украины с администрацией Трампа.

Министр финансов США Скотт Бессент должен прибыть в Киев для начала переговоров по поводу ископаемых. Киев также должен посетить спецпредставитель США по Украине Кит Келлог. Участие Келлога и вице-президента США Джей Ди Венса ожидается и на Мюнхенской конференции безопасности 14–16 февраля, где Украину представит делегация во главе с Зеленским. Трамп не исключал двусторонней встречи с Зеленским на этой неделе.

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