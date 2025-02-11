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«Путін розуміє лише силу». Конгресмен-республіканець зареєстрував законопроєкт про лендліз

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

2 хв читання

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон зареєстрував законопроєкт про лендліз для України. Про це він повідомив у X.

Механізм лендлізу запроваджувався для України у 2022-23 роках, однак ніколи не був використаний адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена.

Деталі

  • Законопроєкт H. R. 1158 пропонує надати президенту США розширені повноваження, які «дозволять йому укладати угоду з урядом України про надання в оренду або лізинг» оборонних товарів.
  • «Військовий злочинець Путін розуміє лише мову сили. Ми повинні надати Президенту Трампу повноваження масовано і швидко озброїти Україну переможною зброєю, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Мир через силу!» – написав Вілсон.
  • Щоб законопроєкт став законом він має пройти кілька етапів. Спершу його має винести до зали спікер Палати представників Майк Джонсон. Потім його мають схвалити Палата та 60% Сенату. А далі – підписати президент США Дональд Трамп.
  • Не дуже добрий знак, що у законопроєкту нема співавторів, каже політичний аналітик Razom for Ukraine Даг Клейн. «Ми будемо закликати інших [конгресменів] приєднатися до співавторів. Якщо конгресмен є членом українського кокусу, він має стати співавтором, це має бути само собою зрозуміло», – додав він.
  • У часи Другої світової лендліз працював за наступною схемою: за знищену у боях зброю платити не треба, вціліла зброя – має бути повернута США або оплачена, якщо країна хоче залишити її собі.
  • Для України вперше лендліз було запроваджено у травні 2022. Механізм де-юре діяв до 1 жовтня 2023, однак адміністрація Байдена не скористалась ним, зосередившись на програмах безплатної для України допомоги.
  • У Трампа від минулої адміністрації лишаються ще $3,8 млрд за програмою PDA, яка передбачає надання Україні зброї зі складів Пентагону. Однак Трамп досі їх не використовував та не звертався до Конгресу з проханням ухвалити додаткове фінансування для України.

Контекст

3 лютого Трамп заявив, що США хочуть отримати доступ до українських корисних копалин в обмін на допомогу. Така пропозиція була складовою «Плану перемоги» президента Володимира Зеленського, представленого восени 2024-го.

Зеленський підтримав ідею укладення угоди зі США про використання українських корисних копалин. Україна не пропонує «віддавати» свої ресурси, а прагне створити взаємовигідне партнерство, а США як головний союзник мають отримати пріоритет, зазначив він.

Цього і наступного тижня відбудуться контакти України з адміністрацією Трампа.

Міністр фінансів США Скотт Бессент має прибути до Києва для початку переговорів про копалини. Київ також має відвідати спецпредставник США з питань України Кіт Келлог. Участь Келлога та віцепрезидента США Джей Ді Венса очікується і на Мюнхенській безпековій конференції 14-16 лютого, де Україну представить делегація на чолі із Зеленським. Трамп не виключав двосторонньої зустрічі із Зеленським цього тижня.

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