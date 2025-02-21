Рекорд с начала войны. Фильм «Хорошая плохая девочка» собрал 53 млн грн в украинском прокате

Эротический триллер «Хорошая плохая девочка» через пять недель проката заработал бокс-офис 53 млн грн, сообщил дистрибьютор Green Light Films. Это самый лучший результат для независимого зарубежного кино с 2022 года, отмечают в компании.

Ключевые факты

Лента «Хорошая плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли посмотрели 280 000 зрителей. Это самый кассовый фильм американской студии A24 в Украине, отмечает дистрибьютор Green Light Films.

Картина заработала рекордную кассу для зарубежных независимых фильмов с начала полномасштабного вторжения. Для сравнения: в 2024 году самой кассовой стала лента «Пчеловод» с Джейсоном Стейтемом, собравшая 43,7 млн ​​грн и 251 000 зрителей. Бокс-офис фильма «Хорошая плохая девочка» приближается к показателям десятки кассовых лент 2024-го.

На успех фильма сработала промокампания: с помощью инфлюэнс-маркетинга удалось охватить 13,5 млн человек. Фото Green Lіght Films

В Украине фильм посмотрели больше зрителей, чем в Германии, Италии и Испании, где емкость рынков в десятки раз превышает украинский, отмечает СЕО Green Light Films Вероника Ясинская.

На успех ленты сработала промокампания: с помощью инфлюэнс-маркетинга удалось охватить 13,5 млн человек, сообщили в пресс-службе Green Light Films. «Фильм стал настоящим социальным феноменом, вызвав активную дискуссию в СМИ и соцсетях», – говорит Ясинская. Инвестиции в промо составили около 1,5–2 млн грн, отмечают в компании.

Контекст

Главная героиня фильма «Хорошая плохая девочка» – CEO корпорации, которая заводит роман со стажером. Эта связь ставит под угрозу семью и карьеру героини и одновременно позволяет ей воплотить угнетенные сексуальные желания. Автор фильма – голландский режиссер Галина Рейн.

Премьера картины состоялась на Венецианском международном кинофестивале, где Кидман получила награду за лучшее исполнение женской роли. Мировое собрание ленты составляет $61 млн, по данным Box Office Mojo. Бюджет фильма – $20 млн, по информации Collider.

Кинодистрибьютор Green Light Films появился на украинском рынке в сентябре 2023 года. Green Light Films делает ставку на фильмы зарубежных независимых киностудий. В Украине на них приходится 20–25% общего бокс-офиса. 75–80% кассовых сборов получают ленты пятерки мейджоров – студий Disney, Warner Bros, Paramount, Universal и Sony. В нише независимого кино также работают кинодистрибьюторы «Артхаус Трафик», «Свое Кино» и Adastra Cinema.