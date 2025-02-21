Рекорд із початку війни. Фільм «Хороша погана дівчинка» зібрав 53 млн грн в українському прокаті

Еротичний трилер «Хороша погана дівчинка» за пʼять тижнів прокату заробив бокс-офіс 53 млн грн, повідомив дистрибʼютор Green Light Films. Це найкращий результат для незалежного зарубіжного кіно з 2022 року, зазначають у компанії.

Ключові факти

Стрічку «Хороша погана дівчинка» з Ніколь Кідман у головній ролі подивилися 280 000 глядачів. Це найкасовіший фільм американської студії A24 в Україні, зазначає дистрибʼютор Green Light Films.

Картина заробила рекордну касу для зарубіжних незалежних фільмів із початку повномасштабного вторгнення. Для порівняння: у 2024 році найкасовішою стала стрічка «Бджоляр» із Джейсоном Стейтемом, що зібрала 43,7 млн грн і 251 000 глядачів. Бокс-офіс фільму «Хороша погана дівчинка» наближається до показників десятки найкасовіших стрічок 2024-го.

На успіх фільму спрацювала промокампанія: за допомогою інфлюєнс-маркетингу вдалося охопити 13,5 млн людей. Фото Green Lіght Films

В Україні стрічку подивилися більше глядачів, ніж у Німеччині, Італії та Іспанії, де ємність ринків у десятки разів перевищує український, зазначає СЕО Green Light Films Вероніка Ясінська.

На успіх фільму спрацювала промокампанія: за допомогою інфлюєнс-маркетингу вдалося охопити 13,5 млн людей, повідомили в пресслужбі Green Light Films. «Фільм став справжнім соціальним феноменом, спричинивши активну дискусію в ЗМІ та соцмережах», – каже Ясінська. Інвестиції у промо склали близько 1,5–2 млн грн, зазначають у компанії.

Контекст

Головна героїня фільму «Хороша погана дівчинка» – CEO корпорації, яка заводить роман зі стажером. Цей звʼязок ставить під загрозу сімʼю та карʼєру героїні та водночас дозволяє їй втілити пригнічені сексуальні бажання. Авторка фільму – голландська режисерка Галіна Рейн.

Прем’єра картини відбулася на Венеційському міжнародному кінофестивалі, де Кідман отримала відзнаку за найкраще виконання жіночої ролі. Світові збори стрічки складають $61 млн, за даними Box Office Mojo. Бюджет фільму – $20 млн, за інформацією Collider.

Кінодистриб’ютор Green Light Films з’явився на українському ринку у вересні 2023 року. Green Light Films робить ставку на фільми іноземних незалежних кіностудій. В Україні на них припадає 20–25% від загального бокс-офісу. 75–80% касових зборів отримують фільми п’ятірки мейджорів – студій Disney, Warner Bros, Paramount, Universal та Sony. У ніші незалежного кіно також працюють кінодистриб’ютори «Артхаус Трафік», «Своє Кіно» та Adastra Cinema.