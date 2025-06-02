Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о масштабной реформе Вооруженных сил, направленной на перевод армии в режим «готовности к войне» из-за роста угроз и глобальной нестабильности. Об этом пишут The Guardian и Sky News 2 июня.

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По словам Стармера, новая оборонная стратегия базируется на трех принципах: обеспечение боевой готовности, укрепление роли Великобритании в НАТО и внедрение инноваций «с темпом военного времени» «Чтобы предотвратить конфликт, лучше всего – подготовиться к нему», – подчеркнул премьер.

Реформа предусматривает инвестирование около $20 млрд в программу ядерных боеголовок и строительство 12 новых атомных подлодок в рамках трехстороннего пакта AUKUS с США и Австралией (по одной субмарине каждые 18 месяцев).

Также планируется создание шести новых заводов по производству боеприпасов для обеспечения устойчивого оборонного производства, закупка до 7000 дальнобойных ракет и инвестиции в системы противовоздушной, противоракетной обороны, киберзащиты и запасы вспомогательного оборудования.

Министр обороны Джон Гили отметил, что усиление ядерного потенциала является «сигналом Москве». Реформа проходит на фоне сомнений относительно готовности США гарантировать безопасность Европы. Ранее правительство Великобритании анонсировало планы увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году с нынешних 2,3%.

Стармер также подтвердил намерение довести расходы на оборону до 3% ВВП, но не уточнил сроки достижения этого показателя.

Новая оборонная доктрина, которую представит в Палате общин министр обороны, должна сделать армию Великобритании «в 10 раз смертоноснее» до 2035 года. По словам Стармера, эти меры являются ответом на постоянную угрозу со стороны России, чтобы предотвратить потенциальный конфликт через подготовку к нему.

Контекст

В начале мая The Telegraph сообщила, что Великобритания тайно готовится к потенциальному нападению со стороны России, обновляя планы реагирования на чрезвычайные ситуации. Секретный документ, известный как «план обороны родины», будет содержать стратегию действий правительства в случае объявления войны, в частности относительно эвакуации Кабинета министров и королевской семьи в бункеры, организации общественного вещания и накопления ресурсов.

По данным издания, обновленный план, разработанный Управлением устойчивости Кабинета министров, описывает действия на первые дни после атаки на территорию Великобритании со стороны враждебного государства. Он учитывает сценарии ударов обычными ракетами, ядерными боеголовками или кибератаками, ранее считавшимися менее вероятными. Последнее существенное обновление такого плана происходило до 2005 года.

Документ также содержит указания для премьер-министра и Кабинета министров относительно управления государством в военное время, в частности, определения моментов, когда необходимо переместиться в бункер на Даунинг-стрит или за пределы Лондона.

Российские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямыми атаками из-за ее поддержки Украины. В апреле британские министры впервые официально признали Россию угрозой национальной безопасности.