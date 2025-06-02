Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про масштабну реформу Збройних сил, спрямовану на переведення армії в режим «готовності до війни» через зростання загроз і глобальну нестабільність. Про це пишуть The Guardian та Sky News 2 червня.

Деталі

За словами Стармера, нова оборонна стратегія базується на трьох принципах: забезпечення бойової готовності, зміцнення ролі Великої Британії в НАТО і впровадження інновацій «з темпом воєнного часу». «Щоб запобігти конфлікту, найкраще – підготуватися до нього», – наголосив прем’єр.

Реформа передбачає інвестування близько $20 млрд у програму ядерних боєголовок і будівництво 12 нових атомних підводних човнів у межах тристороннього пакту AUKUS із США та Австралією (по одній субмарині кожні 18 місяців).

Також планується створення шести нових заводів із виробництва боєприпасів для забезпечення сталого оборонного виробництва, закупівля до 7000 далекобійних ракет й інвестиції в системи протиповітряної, протиракетної оборони, кіберзахист і запаси допоміжного обладнання.

Міністр оборони Джон Гілі зазначив, що посилення ядерного потенціалу є «сигналом Москві». Реформа відбувається на тлі сумнівів щодо готовності США гарантувати безпеку Європи. Раніше уряд Великої Британії анонсував плани збільшення оборонних витрат до 2,5% ВВП до 2027 року з нинішніх 2,3%.

Стармер також підтвердив намір довести витрати на оборону до 3% ВВП, але не уточнив термінів досягнення цього показника.

Нова оборонна доктрина, яку представить у Палаті громад міністр оборони, має зробити армію Великої Британії «у 10 разів смертоноснішою» до 2035 року. За словами Стармера, ці заходи є відповіддю на постійну загрозу з боку Росії, щоб запобігти потенційному конфлікту через підготовку до нього.

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Контекст

На початку травня The Telegraph повідомила, що Велика Британія таємно готується до потенційного нападу з боку Росії, оновлюючи плани реагування на надзвичайні ситуації. Секретний документ, відомий як «план оборони батьківщини», міститиме стратегію дій уряду в разі оголошення війни, зокрема щодо евакуації Кабінету міністрів і королівської родини до бункерів, організації суспільного мовлення та накопичення ресурсів.

За даними видання, оновлений план, розроблений Управлінням стійкості Кабінету міністрів, описує дії на перші дні після атаки на територію Великої Британії з боку ворожої держави. Він враховує сценарії ударів звичайними ракетами, ядерними боєголовками або кібератаками, які раніше вважалися менш імовірними. Останнє суттєве оновлення такого плану відбувалося до 2005 року.

Документ також містить вказівки для прем’єр-міністра та Кабінету міністрів щодо управління державою у воєнний час, зокрема визначення моментів, коли необхідно переміститися до бункера на Даунінг-стріт або за межі Лондона.

Російські посадовці неодноразово погрожували Великій Британії прямими атаками через її підтримку України. У квітні британські міністри вперше офіційно визнали Росію загрозою національній безпеці.