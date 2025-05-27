Украина и Великобритания подписали проектную договоренность об использовании сверхдоходов от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), сообщила пресс-служба Минобороны. Согласно договоренности, в течение 2025–2026 годов Украина получит $3 млрд.

Подробности

Средства будут направлены на закупку оборонной продукции иностранного производства, ремонт и обслуживание военной техники, реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний, закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

Контекст

Инициатива ERA – совместная программа стран G7, направленная на поддержку Украины. Ее суть заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых странами G7 Украине. Общая сумма программы – $50 млрд, из которых часть будет использована для обеспечения оборонных нужд. Вклад ЕС в эту инициативу – €18,1 млрд, США – $20 млрд. Остальное между собой делят Великобритания, Япония и Канада.