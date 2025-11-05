Компания Ripple, известная своими решениями для трансграничных платежей на базе блокчейна, привлекла $500 млн инвестиций при оценке $40 млрд. Среди инвесторов – ведущие игроки Уолл-стрит, делающие ставку на развитие инфраструктуры цифровых активов, пишет Bloomberg .

Подробности

Раунд возглавили фонды, связанные с Fortress Investment Group и Citadel Securities, а также Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard и Marshall Wace, говорится в сообщении Ripple.

Полученный капитал компания направит на расширение по направлениям кастодиальных услуг, стейблкоинов и прайм-брокериджа. Это сферы, вызывающие все больший интерес у финансовых институтов на фоне ослабления регулирования крипторынка.

Ripple заявила, что уже обработала более $95 млрд транзакций на своей блокчейн-платформе. Ее долларовый стейблкоин RLUSD недавно превысил $1 млрд рыночной капитализации, став седьмым по величине в мире, по данным CoinMarketCap.

Контекст

Ripple Labs, Inc. (известная как Ripple) основана в 2012 году (ранее OpenCoin) в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания специализируется на блокчейн-технологиях для финансовых услуг. Ripple создает решения для более быстрых и более дешевых международных платежей, используя сеть RippleNet и цифровую валюту XRP (как «мостовой актив» для транзакций). Их цель – модернизировать глобальные переводы, уменьшая затраты и время по сравнению с традиционными системами типа SWIFT.

Ripple стремится стать инфраструктурным партнером для институтов, входящих в сферу криптовалют и блокчейнов. Интерес традиционных финансовых игроков возрос после начала второго срока Дональда Трампа, чья администрация ослабила регулирование криптоиндустрии и подписала первую федеральную нормативную базу для стейблкоинов.

SEC в этом году закрыла дело против Ripple, начатое еще в 2020 году из-за якобы продажи незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов XRP. С начала года XRP подорожал примерно на 8%.