Компанія Ripple, відома своїми рішеннями для транскордонних платежів на базі блокчейну, залучила $500 млн інвестицій при оцінці $40 млрд. Серед інвесторів – провідні гравці Волл-стріт, які роблять ставку на розвиток інфраструктури цифрових активів, пише Bloomberg .

Деталі

Раунд очолили фонди, пов’язані з Fortress Investment Group і Citadel Securities, а також Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard і Marshall Wace, йдеться у повідомленні Ripple.

Отриманий капітал компанія спрямує на розширення у напрямах кастодіальних послуг, стейблкоїнів і прайм-брокериджу. Це сфери, що викликають дедалі більший інтерес у фінансових інституцій на тлі послаблення регулювання крипторинку.

Ripple заявила, що вже обробила понад $95 млрд транзакцій на своїй блокчейн-платформі. Її доларовий стейблкоїн RLUSD нещодавно перевищив $1 млрд ринкової капіталізації, ставши сьомим за величиною у світі, за даними CoinMarketCap.

Контекст

Ripple Labs, Inc. (відома як Ripple) заснована у 2012 році (раніше OpenCoin) у Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія спеціалізується на блокчейн-технологіях для фінансових послуг. Ripple створює рішення для швидших та дешевших міжнародних платежів, використовуючи мережу RippleNet та цифрову валюту XRP (як «мостовий актив» для транзакцій). Їхня мета – модернізувати глобальні перекази, зменшуючи витрати та час порівняно з традиційними системами на кшталт SWIFT.

Ripple прагне стати інфраструктурним партнером для інституцій, які входять у сферу криптовалют і блокчейну. Інтерес традиційних фінансових гравців зріс після початку другого терміну Дональда Трампа, чия адміністрація послабила регулювання криптоіндустрії й підписала першу федеральну нормативну базу для стейблкоїнів.

SEC цього року закрила справу проти Ripple, розпочату ще у 2020 році через нібито продаж незареєстрованих цінних паперів у вигляді токенів XRP. З початку року XRP подорожчав приблизно на 8%.