В Одессе из-за атаки дронов повреждено несколько торговых центров

В ночь на 21 марта российские дроны атаковали Одессу, что повлекло за собой пожары и повреждения нескольких торговых центров. Пострадали гражданские объекты, среди раненых – трое подростков, сообщает ГСЧС Одесской области.

Ключевые факты

В результате атаки горел ТЦ Romstal, магазины, автосервис и торговые павильоны вокруг.

Незначительные повреждения получил фасад ТЦ «Эпицентр».

Тушением занимались более 70 спасателей и 22 единицы техники, присоединились волонтеры.

Квартал в зоне удара перекрыт, движение транспорта затруднено.

В ночь на 21 марта российские дроны атаковали Одессу В ночь на 21 марта российские дроны атаковали Одессу Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

После переговоров Трампа и Путина Россия запустила по Украине 145 дронов.

18 марта лидеры США и РФ, Дональд Трамп и Владимир Путин, провели телефонный разговор, длившийся более полутора часов. Президенты договорились избегать атаки на энергетические объекты и начать консультации по установлению режима тишины на морских территориях.

Однако Путин отверг идею полного прекращения боевых действий, заявив, что «ключевым условием» для завершения войны является прекращение военной поддержки Украины, включая предоставление разведывательных данных.

11 марта Россия обстреляла состав логистической компании Delivery в Сумах.