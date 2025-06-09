Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины в ночь на 9 июня атаковали предприятие в российском городе Чебоксары, где производили антенны для дронов Shahed, управляемых авиабомб и другого вооружения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Подробности
- Речь идет об АО «ВНИИР-Прогресс» (ООО «АБС Электро»), входящем в военно-промышленный комплекс РФ и специализирующемся на производстве навигационного оборудования, в том числе антенн «Комета».
- По данным Генштаба, по меньшей мере два беспилотника попали в объект, вызвав пожар. Уточняются детали относительно масштабов повреждений.
- Атака дронов привела к временному ограничению работы аэропортов в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, завод «Прогресс» в Чебоксарах остановил свою деятельность на неопределенный срок.
Контекст
Завод «Прогресс» в Чебоксарах играет ключевую роль в российском ракетостроении, в частности, в производстве компонентов для ракетных комплексов «Искандер». Предприятие специализируется на создании электромеханических приводов, гидросистем и блоков управления для тяжелой боевой техники, в том числе самоходных гаубиц и ракетных комплексов. Эти компоненты критически важны для обеспечения точного наведения ракет на цель.
Кроме того, «Прогресс» производит системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударные платформы на этапе их сборки. В частности, завод производит навигационные модули «Комета», работающие с системами GLONASS/GPS и имеющие защиту от средств радиоэлектронной борьбы.
Такие модули применяются в оперативно-тактических ракетах «Искандер-М», крылатых ракетах «Калибр», Х-101, Х-69, планирующих авиабомбах (УМПК), а также в беспилотниках, таких как «Орлан-10», Lancet и модернизированных дронах Shahed.
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