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Росія завдала ракетного удару по Ізюму, є загиблі (оновлено)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Удень 4 лютого російські війська здійснили балістичний ракетний удар по центру Ізюма, що на Харківщині. Внаслідок атаки загинуло щонайменше пʼять осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Деталі 

  • Спочатку Синєгубов інформував про чотирьох загиблих, але о 13:16 уточнив, що з-під завалів дістали ще одне тіло – особа наразі ідентифікується.
  • Заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін зазначив, що до лікарень звернулися 34 людини. Четверо з них знаходяться в операційній, серед них – 14-річна дівчина.
  • У результаті удару частково зруйновано будівлю міської ради, пошкоджена житлова п’ятиповерхівка. Мацокін повідомив, що майже всі працівники служби у справах дітей постраждали, багато потерпілих серед співробітників управління соціального захисту та медичного училища, розташованого поруч.
  • На місці події працюють всі необхідні служби, наслідки удару уточнюються.

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