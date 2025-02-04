Росія завдала ракетного удару по Ізюму, є загиблі (оновлено)

Удень 4 лютого російські війська здійснили балістичний ракетний удар по центру Ізюма, що на Харківщині. Внаслідок атаки загинуло щонайменше пʼять осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Деталі
- Спочатку Синєгубов інформував про чотирьох загиблих, але о 13:16 уточнив, що з-під завалів дістали ще одне тіло – особа наразі ідентифікується.
- Заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін зазначив, що до лікарень звернулися 34 людини. Четверо з них знаходяться в операційній, серед них – 14-річна дівчина.
- У результаті удару частково зруйновано будівлю міської ради, пошкоджена житлова п’ятиповерхівка. Мацокін повідомив, що майже всі працівники служби у справах дітей постраждали, багато потерпілих серед співробітників управління соціального захисту та медичного училища, розташованого поруч.
- На місці події працюють всі необхідні служби, наслідки удару уточнюються.
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